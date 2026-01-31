Ospite della puntata odierna di TV Talk, Giulia Salemi si è candidata come concorrente per Ballando con le Stelle. Scherzosa l’influencer ha fatto un appello a Milly Carlucci. Sempre durante la chiacchierata ha anche svelato i due programmi Mediaset che vorrebbe condurre.

Giulia Salemi si candida per Ballando con le Stelle

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di TV Talk con Mia Ceran. Ospite dell’appuntamento, tra i tanti, anche Giulia Salemi. Durante la chiacchierata l’influencer ha confidato che le piacerebbe molto partecipare nelle vesti di concorrente al programma di Rai 1, Ballando con le Stelle.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, rivelato il cast che era stato presentato da Signorini

Tutto è iniziato da una domanda, in cui le veniva chiesto qual è il suo sogno televisivo. Divertita Giulia Salemi ha replicato con una battuta: “Avete tempo?”, come a lasciare intendere che la lista è piuttosto lunga.

Poco dopo però ha aggiunto: “Premesso che io sono un’Ariete e non ho un sogno, ma tanti sogni. Da concorrente ne ho un ultimo sogno: quello di fare Ballando con le Stelle. Però c’è un problema…”

“Da anni si sa che Milly non prende persone che hanno ‘macchia reality'”, ha precisato Giulia Salemi che poi, scherzosa, rivolgendosi alla telecamera ha detto: “Quindi Milly, i tempi sono cambiati dai, facci un pensierino. Anche perché io sono molto impacciata e mi divertirebbe molto”.

E chissà che Milly Carlucci non possa accogliere l’invito!

I programmi che sogna di condurre la Salemi

Non è però finita qui. Giulia Salemi infatti durante la puntata di TV Talk ha anche ammesso che le piacerebbe tantissimo poter lavorare in due trasmissioni targate Mediaset nel ruolo di presentatrice:

“Da conduttrice sicuramente ci sono due programmi che amo particolarmente. Uno è Le Iene, sia fare la Iena che condurre in studio, e l’altro ovviamente dato che sono nata lì, quindi il Grande Fratello”, ha concluso Giulia Salemi.

In questi anni al Grande Fratello (che ricordiamo tornerà a marzo in TV con Ilary Blasi), Giulia Salemi ha già preso parte sia come concorrente che come inviata social. Vedremo se in futuro ci sarà anche la possibilità di vederla nei panni di conduttrice. Mai dire mai.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.