Il corpo della ventiduenne scomparsa da Padova il giorno dell’Epifania è stato ritrovato impiccato in una zona impervia di via Euganea dopo nove giorni di attesa

La speranza di ritrovare Annabella Martinelli ancora in vita si è spenta definitivamente nel primo pomeriggio di oggi tra i boschi dei Colli Euganei. I soccorritori hanno rinvenuto il corpo impiccato e esanime della giovane studentessa universitaria intorno alle ore 15:30 all’interno di un’area privata situata in via Euganea. La scoperta è avvenuta in un tratto particolarmente scosceso tra i civici uno e tre nel comune di Teolo proprio dove si concentravano le perlustrazioni. I Carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno immediatamente isolato l’intera zona per permettere ai medici legali di effettuare i primi rilievi esterni sulla salma.

I video delle telecamere

La vicenda della ventiduenne nata a Camposampiero aveva tenuto con il fiato sospeso l’intera provincia di Padova fin dalla serata dello scorso 6 gennaio. Annabella frequentava con successo la facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di Bologna dove condivideva un appartamento con altri colleghi durante i periodi di lezione. Gli investigatori hanno ricostruito minuziosamente i suoi ultimi spostamenti grazie all’analisi fondamentale delle telecamere di videosorveglianza installate lungo le strade dei comuni limitrofi. I filmati avevano ripreso la ragazza prima davanti a un distributore di Selvazzano e successivamente nei pressi del municipio di Teolo e della frazione di Villa.

Il tragico epilogo odierno conferma purtroppo i timori più grandi che amici e familiari avevano manifestato durante i lunghi giorni di silenzio e ricerche. Le autorità competenti dovranno ora fare piena luce sulle ultime ore di vita della ragazza per escludere con certezza il coinvolgimento di eventuali terze persone. La comunità locale si stringe nel dolore attorno ai genitori di Annabella mentre i militari dell’Arma completano i rilievi tecnici necessari per chiudere il caso. La salma della giovane rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe decidere di disporre l’esame autoptico nelle prossime ore per chiarire ogni dinamica.

Dario Lessa

Leggi anche: Ore di angoscia a Padova: Annabella scompare nel nulla, la bici ritrovata tra i colli