Il mistero della ventiduenne di Teolo tiene col fiato sospeso l’intera comunità mentre i soccorritori setacciano senza sosta i sentieri impervi della zona

Le ombre della sera del 6 gennaio hanno avvolto l’ultimo avvistamento certo di Annabella Martinelli, la giovane padovana che manca da casa ormai da quattro lunghissimi giorni. La ragazza ha varcato la soglia della propria abitazione intorno alle ore 20 caricando pochi effetti personali sulla sua bicicletta prima di sparire nell’oscurità invernale. Quella che sembrava una breve uscita serale si è trasformata rapidamente in un incubo per i genitori che hanno subito lanciato un disperato appello sui social.

Il ritrovamento della bici

La svolta durante la mattinata di sabato quando alcuni volontari hanno individuato la bicicletta della giovane abbandonata a Teolo. Il ritrovamento del mezzo ha permesso ai soccorritori di circoscrivere il raggio d’azione concentrando gli sforzi degli specialisti proprio tra i pendii dei Colli Euganei. Sul campo operano attivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco insieme agli esperti del Soccorso Alpino che battono ogni centimetro di macchia mediterranea disponibile.

L’ultimo segnale del cellulare

L’ultimo segnale del cellulare di Annabella risale alla giornata successiva rispetto al momento della sua scomparsa. Le celle telefoniche agganciate dal dispositivo confermano la presenza della ventiduenne nell’area boschiva di Teolo prima che il telefono smettesse definitivamente di trasmettere qualsiasi impulso. Questo dettaglio cronologico suggerisce che la ragazza sia rimasta attiva per diverse ore muovendosi probabilmente a piedi dopo aver lasciato il veicolo a due ruote.

La famiglia vive ore di estrema tensione e rivolge continue preghiere a chiunque possa aver notato la giovane lungo i sentieri o nelle strade secondarie. Le autorità raccomandano la massima collaborazione cittadina chiedendo di segnalare tempestivamente ogni possibile indizio utile al ritrovamento della ragazza che indossava abiti scuri al momento del congedo. Ogni minuto diventa fondamentale per garantire un esito positivo a questa vicenda che sta scuotendo profondamente la sensibilità collettiva della provincia di Padova.

Dario Lessa