Annalisa accusata da Paolo Meneguzzi di usare l’autoune, lei replica in modo iconico (VIDEO)

Debora Parigi | 11 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Di recente, Paolo Meneguzzi ha detto che Annalisa usa l’autotune. La cantante è venuta a saperlo durante la conferenza stampa del podio. Quindi le è stata chiesta una dichiarazione in merito. La risposta dell’artista ex di Amici non si è fatta attendere ed è stata iconica. Ecco cosa ha detto.

La risposta di Annalisa all’accusa di Paolo Meneguzzi sull’uso dell’autotune

Da un po’ di tempo Paolo Meneguzzi interviene sull’attuale panorama musicale trovandosi completamente lontano dalla realtà di adesso. Ricordiamo soprattutto la polemica della scorsa estate in cui ebbe da criticare in particolar modo il pezzo tormentone “Disco Paradise” di Fedez, J-Ax e Annalisa. E ci fu un dissing a distanza tra lui e J-Ax.

Con il Festival di Sanremo 2024, Meneguzzi è tornato a parlare di musica e a commentare quindi brani e artisti in gara. A tal proposito, in un articolo della testata Il Corriere del Ticino, Paolo Meneguzzi ha parlato di autotune e ha detto che anche Annalisa usa l’autotune. Si legge proprio nel pezzo: “Il software che permette di correggere l’intonazione vocale che viene usato dai concorrenti in gara. L’elenco è lungo. Da Annalisa, ‘sì, lo usa anche lei’, a Mahmood, BNKR44, Geolier e via dicendo. Come del resto è stato l’anno scorso. ‘Ma così facendo tutte le voci sono piatte, non ce n’è una che si differenzi, che abbia anima e carattere’, si scalda il cantante di Stabio”.

Questa mattina durante la conferenza stampa dei tre artisti arrivati sul podio (Angelina Mango, Geolier e Annalisa), un giornalista ha fatto sapere ad Annalisa proprio della dichiarazione di Paolo Meneguzzi nei suoi confronti rispetto l’uso dell’autotune. Quindi le hanno chiesto una dichiarazione in merito. Ma Annalisa come risposta ha preferito un bel no comment.

"Paolo Meneguzzi ha detto che hai cantato con l’autotune, come rispondi?"



Annalisa: “Forse non è nemmeno il caso di rispondere” 🏹🔥#Sanremo2024#Annalisapic.twitter.com/fH5lbP888P — Våle🐍🦋🌪; Sanremo era 💐 (@Vale41229116) February 11, 2024

La risposta fa capire che il commento di Paolo Meneguzzi è stato errato verso Annalisa. La quale, però, ha preferito non fare polemica e godersi questo bel momento.