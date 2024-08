In attesa della messa in onda del concerto evento in Arena su Canale 5, Annalisa annuncia una breve pausa dalla musica

Dopo un 2023 ricco di soddisfazioni e dopo i traguardi degli ultimi mesi, Annalisa annuncia una breve pausa dalla musica, che tuttavia non durerà a lungo. Ecco cosa ha raccontato la cantante, che da pochi giorni ha concluso il suo tour.

Le parole di Annalisa

Ormai lo sappiamo, Annalisa è una delle artiste del momento. Da circa due anni infatti per la Scarrone è arrivato un successo inaspettato, che l’ha consacrata come una delle cantanti più amate e premiate di sempre. Nel giro di pochi mesi per l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sono arrivate soddisfazioni su soddisfazioni e non sono mancati anche importanti traguardi. Solo qualche giorno fa l’artista ha chiuso il suo fortunato tour, che l’ha portata in giro per l’Italia per diversi mesi. Adesso però per la Scarrone è tempo di fermarsi e di ricaricare le energie. La cantante così, nel corso di una recente intervista per Vanity Fair ha annunciato che terminata l’estate si prenderà una breve pausa dalla musica, per potersi godere al meglio i suoi cari. In merito ha così affermato:

“Finita l’estate voglio rifiatare un attimo. Vorrei godermi di più gli affetti. Ma devo dire che ci sono sempre, a partire dai miei genitori e mio marito, che quando possono vengono ai concerti. Mi piacerebbe tornare più spesso a Carcare, il paesino di 5mila abitanti dove sono cresciuta, per vedere i miei amici storici. Ogni volta è bello: siamo legati, lì sono solo “Annalisa” e basta, faccio cose di tutti i giorni, come andare al bar e fare aperitivo con loro, andare a prendere il caffè vestita male, in totale serenità… a nessuno, lì, frega niente di me, ed è appagante”.

Tuttavia i fan non hanno di che preoccuparsi. La pausa annunciata da Annalisa non durerà a lungo. La Scarrone infatti ha già confermato che in autunno riprenderà a lavorare e inizierà a preparare il suo prossimo album di inediti. A riguardo la cantante dichiara:

“In autunno torno a scrivere, sto un attimo lontana dai riflettori. Ma poi si ricomincia, presto. Ho molta voglia: voglio rifiatare, non fermarmi”.