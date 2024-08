Durante la conferenza stampa in occasione del prossimo debutto di Affari Tuoi su Rai 1 Stefano De Martino ha risposto ad alcune domande anche sulla propria vita personale. Ecco che cosa ha rivelato sul suo rapporto oggi con Belen Rodriguez.

Il rapporto di Stefano De Martino con Belen

Questo pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa precedente al debutto di Affari Tuoi su Rai 1 la cui conduzione sarà affidata a Stefano De Martino dopo l’approdo di Amadeus sul NOVE. Una nuova emozionante sfida per il conduttore campano, che ha raccontato di aver ricevuto consigli dal suo predecessore e anche da Maria De Filippi:

“Con Maria ho sempre un filo diretto, un privilegio che la vita mi ha regalato. È una donna di un’esperienza e intelligenza fuori misura e dall’alto della sua lucidità mi ha incoraggiato.

Ha detto: ‘Secondo me ti diverti’. E ha aggiunto: ‘La partita non la giochi nella prima settimana o nel primo mese: è una cosa che si fa nel tempo e troverai il tuo modo’”.

I giornalisti presenti all’eventi però anche colto l’occasione per fare qualche domande sulla sua vita privata. Come sappiamo Stefano De Martino per lungo tempo è stato legato a Belen Rodriguez, con anche alcuni tira e molla, l’ultimo dei quali sembra aver sancito il loro allontanamento definitivo. Ma quali sono i loro rapporti oggi? Questa la risposta, come riporta anche il sito Today:

“Il mio rapporto con Belen? Va tutto benissimo, la saluto e lei risponde, quindi tutto bene. Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali”.

Il nuovo presentatore di Affari Tuoi ha messo così un punto a questa parentesi legata al gossip e ci si è potuto tornare a concentrarsi sul suo lavoro. La nuova edizione del game show debutterà il 2 settembre 2024 su Rai 1 e noi tutti facciamo un grosso in bocca al lupo a Stefano!