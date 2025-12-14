Ieri sera, durante l’ultimo concerto a Torino, Annalisa ha annunciato il Capitolo II del suo tour di palasport. Ecco tutte le date e dove si esibirà nei prossimi mesi la cantante.

Annalisa non finisce di stupire i suoi fan. Solo pochi giorni la cantante è stata certificata Disco d’oro per il suo ultimo album di inediti, Ma io sono fuoco, che in questi mesi ha scalato le classifiche. Ieri sera, come se non bastasse, a Torino si è tenuto l’ultimo concerto del tour di palasport della Scarrone, che nelle ultime settimane ha registrato sold out su sold out e ha portato l’artista ligure in giro per il nostro paese. Tuttavia proprio ieri, durante lo show finale della tournée, c’è stato un regalo inaspettato per tutti i fan.

Poco prima di lasciare il palco, Annalisa ha annunciato il Capitolo II del suo tour di palasport, che partirà ufficialmente ad aprile 2026. La Scarrone ha anche già annunciato le date e i biglietti per questo nuovi show sono disponibili per la vendita. La cantante, visibilmente emozionata, rivolgendosi al suo pubblico ha affermato:

“Non è ancora finita, è ancora tempo di sorprese. È vero, è l’ultima data, però forse non è proprio l’ultima. Ci sarà ovviamente un Capitolo II. C’è stato un Capitolo I, finisce stasera, e tra un po’, non tra tanto, ci sarà un Capitolo II. Sarà l’anno prossimo, nel 2026, tra aprile e maggio. Sarà una grande festa, ancora più grande di questa”.

Ad aprile dunque parte ufficialmente il Capitolo II del tour di Annalisa. Stavolta la Scarrone toccherà Genova, Mantova, Pesaro, Torino, Firenze, Napoli, Milano, Messina e Roma e senza dubbio anche stavolta ne vedremo di belle.

