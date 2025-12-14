Ieri sera il tour di Giorgia ha fatto tappa a Milano. Durante lo show, la cantante ha duettato con due ospiti d’eccezione: Irama e Blanco.

Sorpresa al concerto di Giorgia

Il 2025 è stato un anno d’oro per Giorgia. Dopo il successo de La cura per me, canzone in gara all’ultimo Festival di Sanremo, poche settimane fa la cantante ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, G, che in breve ha scalato le classifiche. Contemporaneamente la Todrani è tornata alla conduzione di X Factor ed è partita per un lungo tour, che la porterà in giro in tutta Italia fino a primavera inoltrata.

Solo ieri la tournée ha fatto tappa all’Unipol Forum di Milano e naturalmente non sono mancate le emozioni. Sul palco infatti l’artista romana ha presentato non solo i suoi più grandi successi, ma anche i recenti brani. A un tratto è però accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto felici tutti i presenti.

Giorgia ha infatti duetto dapprima con Irama, sulle note di Buio, e in seguito con Blanco. Proprio con il giovanissimo artista, la Todrani ha presentato una versione inedita de La cura per me, che come è noto è stata scritta proprio da Riccardo Fabbriconi.

comunque non so se ci rendiamo conto dell’impatto che ha questa canzone irama e giorgia hanno proprio detto DISPERATEVI pic.twitter.com/zHMK337hDA — lias (@harblvd) December 13, 2025

Le due performance hanno reso la serata ancora più speciale e i video delle esibizioni hanno fatto il giro del web.

📹| ESIBIZIONE COMPLETA di BLANCO al concerto di Giorgia per cantare insieme ‘La Cura Per Me’ ! pic.twitter.com/AePtqpwKzD — BLANCO (@blanchitonation) December 14, 2025

Pochi giorni fa intanto, nel corso della conferenza stampa della finale, la voce di Come saprei ha parlato della possibilità di tornare alla conduzione di X Factor anche il prossimo anno. In merito la Todrani ha affermato: “Se non ci sarà due senza tre lo vedremo. Io non so neanche se arrivo a fine dicembre. Una cosa alla volta. Quest’anno me lo sono goduta di più, avevo meno angoscia. E poi i giudici hanno creato una bella atmosfera”.

