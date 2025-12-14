Ieri sera si è svolta la semifinale di Ballando con le Stelle. Ma chi sono dunque i finalisti e quali invece le coppie a rischio? Ecco cosa è accaduto in studio.

I finalisti di Ballando con le Stelle

Finalmente ci siamo. Tra soli sei giorni su Rai 1 andrà in onda la tanto attesa finale di questa edizione di Ballando con le Stelle. Nel corso dell’ultima diretta scopriremo dunque chi sarà a vincere il talent show di Milly Carlucci e chi alzerà la tanto ambita coppa. Ieri sera nel mentre il pubblico ha seguito la seconda semifinale della trasmissione, durante la quale ovviamente non sono mancati i colpi di scena.

Gli 8 concorrenti in gara si sono infatti sfidati a colpi di ballo, tuttavia solo in 5 hanno avuto accesso diretto all’ultima puntata. Ma chi sono dunque i primi finalisti? Andiamo a scoprirlo. A conquistare il pubblico e la giuria, ottenendo il via libera per la finale di sabato, sono stati Barbara d’Urso, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Fabio Fognini e Filippo Magnini. Tre invece le coppie a rischio.

La finale di Ballando con le Stelle infatti inizierà con uno spareggio di fuoco, che vedrà lo scontro diretto tra Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical. Solo uno di loro tuttavia raggiungerà i finalisti già eletti, mentre gli altri due verranno definitivamente eliminati ad un passo dal traguardo.

Ma cosa accadrà dunque e chi sarà a vincere il talent show di Rai 1? Non resta che attendere sabato 20 per scoprirlo.

