Sanremo

Vincenzo Chianese | 12 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Dopo la finale di Sanremo 2024, Annalisa ha partecipato a una festa e si è così scatenata sulle note del suo brano Sinceramente.

Annalisa balla…Annalisa!

È stata una settimana importante l’ultima per Annalisa. Dopo un anno pieno di successi e soddisfazioni, la cantante ha infatti partecipato tra i Big al Festival di Sanremo 2024 e sul palco dell’Ariston ha presentato la canzone Sinceramente. Fin dal primo momento la Scarrone ha conquistato il cuore del pubblico e del web con il suo nuovo brano, che senza dubbio sarà una hit assicurata. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha anche convinto a pieno le tre giurie, al punto da classificarsi al terzo posto, sul gradino più basso del podio. Dopo la proclamazione di Angelina Mango tuttavia l’artista è apparsa visibilmente commossa e così poche ore fa, spiegando il perché della sua reazione, ha affermato: “Un po’ di tensione è normale in questi momenti, però ero tranquilla, felice e serena. Uno si può fare un’idea sbagliata, invece dentro di me c’era molta gioia e soddisfazione”.

La Scarrone dunque si sta godendo questo bellissimo momento, in attesa dei prossimi impegni che la attendono. Ad aprile infatti partirà il suo primo tour di palasport, al quale seguirà un concerto evento all’Arena di Verona. In seguito la cantante sarà impegnata con una lunga tournée estiva, che la porterà in giro in tutta Italia.

In queste ore intanto l’artista si è goduta un po’ di relax e dopo la finale di Sanremo 2024 ha partecipato a una festa. Nel corso della serata Annalisa ha ballato scatenata sulle note della sua canzone Sinceramente e naturalmente il video del momento ha fatto in breve il giro del web.

Annalisa balla Sinceramente ad una festa dopo la finale di #Sanremo2024 pic.twitter.com/nhpP29s4du — Annalisa out of context (@OutAnnalisa) February 12, 2024

La Scarrone adesso tornerà a concentrarsi sui suoi impegni e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.