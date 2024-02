Annalisa spiega perché era in lacrime durante la premiazione

Sanremo

Debora Parigi | 11 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Quando è stata annunciata la vincitrice di Sanremo 2024, cioè Angelina Mango, abbiamo visto sullo sfondo Annalisa che si è mostrata molto commossa, come se non fosse felice del risultato. Nella conferenza stampa dedicata al podio, la cantante ha fatto chiarezza su quanto successo. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Annalisa in conferenza stampa

Ieri sera si è tenuta la serata finale del Festival di Sanremo 2024 e a vicere è stata Angelina Mango tra gli applausi di tutti i presenti e la commozione generale. Al secondo posto si è piazzato il rapper Geolier, mentre terza è arrivata Annalisa. Proprio su di lei il pubblico aveva notato una reazione che a molti è sembrata di dispiacere.

Infatti mentre Amadeus e Fiorello stavano annunciando il nome della vincitrice ed è scoppiato l’applauso, si è visto sullo sfondo il volto di Annalisa che sembrava commossa e provata. Tanti hanno pensato che non fosse soddisfatta del risultato ottenuto per una nuova mancata vittoria. Ma le cose stanno in maniera diversa come lei stessa ha spiegato.

Nella conferenza stampa di oggi dedicata appunto al podio di Sanremo 2024, alla cantante di Sinceramente è stata chiesta una spiegazione di quella reazione molto commossa. Tanta preoccupazione per nulla, perché l’artista ha spiegato cosa è successo. Ha infatti detto: “Un po’ di tensione è normale in questi momenti, però ero tranquilla, felice, serena. Uno si può fare un’idea sbagliata, invece dentro di me c’era molta gioia e soddisfazione”.

Niente di preoccupante quindi, solo tanta emozione. E anzi, era davvero felice per la vittoria di Angelina Mango.