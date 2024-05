Il concerto evento di Annalisa all’Arena di Verona sbarca su Canale 5

Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Maggio 2024

Annalisa

Il concerto che Annalisa terrà presso l’Arena di Verona andrà in onda in TV molto presto

Molto presto su Canale 5 verrà trasmesso il concerto che Annalisa ha tenuto il 14 maggio 2024 presso l’Arena di Verona. Ecco tutto quello che sappiamo.

Il concerto di Annalisa su Canale 5

Era il sogno di una vita e finalmente ieri sera Annalisa ha potuto realizzarlo. L’ex allieva di Amici ha potuto portare il suo concerto all’Arena di Verona ottenendo un altro sold out, così come già accaduto durante il tour dei forum:

“Chi mi conosce sa che quando mi è stato chiesto in passato quale fosse un sogno nel cassetto ancora da realizzare ho risposto che quel sogno speciale era tenere un concerto tutto mio in Arena. Quindi oggi mentre condivido con voi questa foto, questa notizia, me ne voglio ricordare.

E voglio ricordarmi che il lavoro, la pazienza, la dedizione, la passione, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia si sono trasformati in un vortice che dopo 13 anni ci ha portati qui. Leggo il mio nome, e poi leggo ‘Tutti in Arena’. Ed è tutto vero”.

Sul palco si è esibita con tantissimi colleghi, come per esempio Giorgia, Tananai, Irama ed Elisa. Tutte esibizioni emozionanti che hanno colpito il pubblico presente in questa suggestiva location della città veneta.

Nonostante abbia organizzato due date all’Arena di Verona, purtroppo molti fan non hanno potuto e non potranno prendere parte all’evento a causa dei posti limitati. Chi non è riuscito a vederla dal vivo, però, non deve disperare perché molto presto il concerto arriverà anche su Canale 5.

Ad annunciarlo in anteprima ci ha pensato Davide Maggio, il quale non sa ancora dare una data precisa. Al momento non conosciamo il giorno in cui Annalisa approderà sul canale Mediaset con le sue performance, ma è dato per certo che accadrà. Tutto quello che possiamo fare è prestare la massima attenzione agli spot pubblicitari che passeranno in questi giorni.