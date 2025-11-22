Al termine del concerto, durante l’incontro con i giornalisti, Annalisa ha scoperto della morte di Ornella Vanoni. La reazione della cantante ha fatto il giro del web.

Annalisa scopre della morte di Ornella Vanoni

Ieri sera, il Palazzetto dello Sport di Roma ha ospitato la seconda data del tour di Annalisa, Ma Noi Siamo Fuoco – Capitolo 1.

Dopo un concerto emozionante, la cantante si è fermata per le consuete interviste con i giornalisti, proprio nel momento in cui la triste notizia della morte di Ornella Vanoni ha iniziato a circolare online. Un’informazione che ha sorpreso profondamente tutti, compresa Annalisa.

La reazione della cantante alla notizia

Poco dopo il concerto, mentre era impegnata con alcuni giornalisti, SuperGuida TV le ha comunicato la morte di Ornella Vanoni. Notizia che ha visibilmente scosso l’artista, com’è normale che sia. Alcuni hanno trovato la domanda inopportuna. Ecco cosa è successo.

“Ehm, volevamo darti una notizia appena arrivata, un tuo commento, è morta Ornella Vanoni adesso”, ha detto il giornalista. La reazione di Annalisa è stata immediata e spiazzata ha dichiarato: “Ehm, non so proprio cosa dire, è una notizia orribile”.

Annalisa ha ammesso di non essere preparata a commentare una notizia tanto dolorosa. Con sincerità e grande rispetto, ha continuato: “Mi dispiace da impazzire. Non so, sono molto impreparata a onestamente a commentare questa cosa, è stata un’orrenda sorpresa”. Con queste parole, la cantante ligure ha espressamente manifestato il suo dispiacere, ma anche il suo affetto e la stima per Ornella Vanoni.

Le parole di Annalisa per Ornella Vanoni

In modo toccante, Annalisa ha concluso la sua riflessione con un sentito omaggio alla leggendaria cantante, definendola una figura “immensa” per la sua arte e la sua personalità: “Ornella era immensa con tutte le sue manifestazioni artistiche e umane. E quindi non so… Le mando un abbraccio, spero che le arrivi”.

Il suo tributo è stato tanto semplice quanto commovente, un gesto che dimostra l’umanità e la sensibilità di Annalisa, che non ha voluto nascondere il dispiacere di fronte alla morte di una grande artista. La sua reazione è stata un momento di grande empatia, che ha colpito i fan.

Annalisa e Ornella Vanoni si conoscevano e si stimavano reciprocamente. La morte di Ornella ha lasciato un vuoto nel cuore della musica italiana. Con estrema empatia la cantante ha commentato la notizia, tra il rispetto per l’artista e il dolore umano che una simile perdita comporta.

