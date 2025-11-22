La scomparsa di Ornella Vanoni ha colpito e toccato nel profondo tutti. La cantante è morta nella tarda serata di ieri all’età di 91 anni. Il ricordo commosso dei big della musica e della televisione.

I big ricordano Ornella Vanoni

Si è spenta ieri all’età di 91 anni, Ornella Vanoni. Icona della musica italiana, artista senza tempo, l’amata artista si è spenta nella sua Milano, circondata dall’amore dei suoi cari. Il comunicato della sua scomparsa è arrivato come un fulmine a ciel sereno, spiazzando tutti.

In queste ore gli utenti sul web la stanno ricordando con commosso cordoglio e affetto, così come tanti big della musica italiana e della TV. Citarli tutti sarebbe davvero impossibile. Ma tra i tanti pensiamo alle parole di Loredana Bertè, così come quelle di Patty Pravo o ancora Fiorella Mannoia, Vasco Rossi, Amadeus, Luciana Littizzetto oppure Annalisa che l’ha scoperto al termine del suo concerto.

Nella lunga lista dei ricordi, uno dei più toccanti è quello di Fabio Fazio. Il conduttore che ha avuto Ornella Vanoni come ospite fissa a Che Tempo che Fa, ha scritto: “Non sono in grado di dire niente, sono senza parole e non ero pronto a tutto questo. Non mi pare possibile, non riesco a dire proprio niente“. E tramite il profilo della trasmissione: “Con profondo dolore riceviamo la notizia della scomparsa di Ornella Vanoni. Grazie per tutto quello che ci hai regalato Ornella, lo terremo sempre nel nostro cuore“.

Francesca Fagnani, invece, ha pubblicato una serie di foto della puntata in cui Ornella Vanoni è stata ospite a Belve. “Grazie per sempre” ha scritto, e ancora: “Che dolore cara Ornella, grazie per essere stata la colonna sonora di tanta vita. Resti indimenticabile, per me impossibile“. In seguito un sentito: “Per sempre“.

Ma non sono gli unici ad avere rivolto parole d’affetto per Ornella Vanoni. Pensiamo per esempio a Laura Pausini, che sui suoi social ha scritto: “Ognuno ha i suoi cantanti preferiti.. la mia era Lei. Riposa in Pace meravigliosa Ornella, la tua voce, la tua personalità, la tua luce, non ci lasceranno mai. Unica”

Ornella Vanoni è morta, le parole di chi la conosceva

Anche Elodie, con cui ha recentemente collaborato, ha scritto: “Una diva e un’amica“. Così come Gaia: “A presto mia regina”. E poi ancora Simona Ventura: “La più grande! Un dispiacere immenso, la tua musica resterà nel nostro cuore per sempre“. A questi si aggiungono anche le parole di Veronica Gentili e Stefano De Martino. Per passare a Belen Rodriguez: “Ricorderò le nostre chiacchiere, i nostri gin tonic insieme. Sei stata preziosa per me, buon viaggio! Ci rincontreremo un giorno, ne sono sicura“.

A piangere la scomparsa di Ornella Vanoni anche Giorgia, Elisa, Alessia Marcuzzi e Mara Venier: “Addio adorata Ornella, ci mancherai tanto“.

Emozionanti anche le parole di Emma Marrone: “Ciao Ornella. Non trovo le parole per descrivere tutto ciò che sei stata per me. So solo che mi mancherai infinitamente. Mi mancheranno le nostre telefonate, i nostri discorsi sui ‘maschi’. Mi mancherà il tuo risotto. Il modo dolce con cui mi davi i bacini sulle guance.. Ma quelle come te non vanno via per sempre.. Non andranno mai via. Ciao Orny .. al prossimo appuntamento. Ti amo”.

Bellissimo anche il post condiviso da Mahmood, altro artista con cui Ornella Vanoni aveva collaborato non molto tempo fa: “Ma io e te dove ci siamo conosciuti?” È sempre stata l’unica domanda che mi facevi a cui non si riusciva a dare una risposta. Grazie per l’affetto, le cene, gli insegnamenti, e tutto il tempo che in questi anni mi hai regalato, resterai sempre nei miei ricordi, nel mio cuore e nei miei occhi. Ciao Ornella”.

Insomma in tantissimi si sono uniti nel ricordare con affetto e stima un’artista senza tempo. Anche la redazione di Novella2000.it e Novella2000 si uniscono alle tante parole lette in queste ultime ore e si stringono intorno ai suoi cari. Ciao Ornella, ti porteremo nel cuore.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.