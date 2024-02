Mattia Zenzola e il messaggio di supporto alla sua ex “compagna di scuola” Angelina Mango (FOTO)

Sanremo

Debora Parigi | 7 Febbraio 2024

Amici 22 Sanremo 2024

Tra coloro che tifano per Angelina Mango a Sanremo c’è il suo ex compagno di classe Mattia Zenzola che ha dimostrato affetto alla cantante

Per Angelina Mango quella di ieri sera è stata la prima volta sul palco dell’Ariston portando a Sanremo 2024 il brano “La noia”. La performance è stata splendida e la cantante ha ricevuto grandi complimenti da ex concorrenti di Amici, tra cui Mattia Zenzola e Giulia Stabile.

I complimenti di Mattia Zenzola e Giulia Stabile ad Angelina Mango a Sanremo

Ieri sera c’è stata la prima puntata del Festival di Sanremo 2024. Sul palco dell’Ariston si sono esibiti tutti e 30 i cantanti in gara e alcuni di loro hanno davvero conquistato il pubblico. Tra coloro che hanno davvero convinto c’è Agelina Mango e la sua canzone “La noia”, che di noia ha ben poco.

La vincitrice della categoria canto della scorsa edizione di Amici ha fatto una performance strepitosa, si è mangiata quel palco importante e ha fatto ballare tutti. Insomma ha superato anche le aspettative essendo la sua prima volta al Festival.

Angelina Mango è stata riempita di complimenti sia dai critici che dal pubblico. E sui social sono arrivati tantissimi commenti. E tra i sostenitori ha anche due nomi davvero speciale per il programma Amici e per la danza. Stiamo parlando di Mattia Zenzola e Giulia Stabile, due ex vincitori del talent di Maria De Filippi. Il primo è arrivato alla finalissima proprio con la Mango. I due avevano stretto un grande rapporto di amicizia all’interno della scuola e si sono sostenuti in tutti i mesi di talent. Giulia, invece, ha vinto l’edizione 20 e ha stretto una bellissima amicizia con la cantante.

I due ballerini stanno quindi facendo il tifo per Angelina, sostenendola in questa nuova avventura davvero importante. Giulia, in particolare, ha curato la coreografia del suo grande successo “Che t’o dico a fa’”. Quindi sono davvero molto unite e si supportano spesso reciprocamente.