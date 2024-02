NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Febbraio 2024

Iniziano a sorgere i primi dubbi sul web in merito alla presunta crisi tra i Ferragnez: qualcuno non sembrerebbe credere alla coppia

C’è chi giura che il matrimonio tra i Ferragnez sia giunto al termine e in queste ore numerose sono state le indiscrezioni trapelate sulla coppia. Tuttavia qualcuno sul web non sembrerebbe credere alla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez.

Il web avanza dubbi sulla crisi tra i Ferragnez

Anche oggi i Ferragnez sono all’ordine del giorno. Da ieri mattina infatti si mormora che Chiara Ferragni e Fedez si siano lasciati e che il cantante abbia anche già abbandonato la casa familiare. Ma non solo. In queste ore infatti sono trapelate una serie di indiscrezioni, che stanno facendo preoccupare i fan più fedeli della coppia. Stando a quanto riportato dal direttore di Novella2000 Roberto Alessi, sembrerebbe che il rapper abbia già trovato un’altra abitazione, poco distante dalla bellissima sistemazione di CityLife. Ma non solo. Pare infatti che lo staff dell’imprenditrice digitale abbia in qualche modo confermato la crisi, sottolineando come la Ferragni non fosse preparata ad affrontare una simile situazione.

Nel mentre sia Chiara che Federico rimangono nel silenzio più assoluto e nessuno dunque sa cosa stia accadendo in realtà tra loro. Sui social intanto non si parla altro che dell’imprenditrice digitale e del rapper e in molti stanno inviando il loro supporto alla coppia.

Ciò nonostante sul web c’è anche chi non sembrerebbe credere ai Ferragnez. Secondo le malelingue infatti Chiara Ferragni e Fedez non si sarebbero lasciati per davvero. Qualcuno insinua che quella dell’influencer e del cantante sia solo una strategia o una mossa di marketing. Addirittura c’è chi ha ipotizzato che la coppia avrebbe inscenato la crisi per aumentare l’hype in vista di una possibile terza stagione della serie, di cui al momento non si hanno però informazioni.

Ma perché gli utenti pensano che Chiara e Fedez stiano mentendo? Solo la scorsa settimana, come abbiamo visto, i due hanno festeggiato il San Valentino insieme e fino a pochi giorni fa si sono mostrati apparentemente felici sui social. È scontato tuttavia ricordare che non possiamo sapere quali siano le dinamiche di coppia della Ferragni e di Lucia, che al momento non hanno ancora rotto il silenzio. A Chiara e a Federico però facciamo un enorme in bocca al lupo, sperando che presto possano giungere liete notizie.