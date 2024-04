NEWS

Nicolò Figini | 16 Aprile 2024

Annalisa

Tra non molto tempo Annalisa sarà ospite del GialappaShow e qui potrà incontrare la sua imitatrice Brenda Lodigiani.

Annalisa ospite al GialappaShow

Brenda Lodigiani è diventata l’imitatrice di Annalisa nel periodo in cui la cantante ha avuto il successo tanto meritato grazie al brano “Bellissima“. Da quel momento la comica ha studiato l’artista per poi portare l’imitazione in scena al GialappaShow. Nel corso di un’intervista ha rivelato di aver avuto un contatto telefonico con l’ex allieva di Amici e di aver cercato di riprendere i suoi tratti caratteristici osservandola in TV:

“L’ho dovuta studiare, non è stato semplice perché lei ha pochi appigli. È bellissima, bravissima, intelligente, non sbaglia niente. La chiave è stata proprio ‘l’Uuuh! Aaah!’. L’abbiamo talmente destrutturata che ci sono rimasti i brandelli di Annalisa.

Ho chiesto a gran voce di farla cantare al citofono perché mi faceva ridere questa idea di Annalisa da sola nel garage a gridare ‘popolo del citofono’, facendo il verso a tutti i cantanti e le cantanti che si esibiscono dal vivo nelle grandi piazze”.

Stando a quanto riportano vari account fan di Annalisa, pare proprio che la cantante sarà ospite del GialappaShow e qui potrà incontrare finalmente Brenda Lodigiani. Al momento non sappiamo se le due si cimenteranno in un divertente sketch per intrattenere il pubblico o se l’artista si limiterà a cantare un suo brano.

Fatto sta che tutti i fan sono impazienti e non vedono l’ora che arrivi mercoledì 24 aprile 2024 per godersi l’ospitata di Annalisa su TV8. Ovviamente la puntata sarà registrata in precedenza perché in quella data sarà in concerto a Padova davanti a migliaia di spettatori. Chi non potrà andare a vederla dal vivo avrà almeno una piccola consolazione.

Noi vi terremo aggiornati non appena andrà in onda l’appuntamento con il GialappaShow per recuperare insieme a voi tutti i video del caso.