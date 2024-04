Annalisa porta Gianni Morandi sul palco! Il duetto su Banane e lamponi fa esplodere la folla (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Aprile 2024

Annalisa

Sul palco dell’Unipol Arena di Bologna, Annalisa duetta con Gianni Morandi in Banane e lamponi. Il video dell’esibizione

L’Unipol Arena di Bologna è stata la cornice del concerto di ieri di Annalisa. Sul palco con lei è salito anche, nelle vesti di super ospite della serata: Gianni Morandi. Insieme hanno dato vita a un duetto esplosivo sulle note di Banane e lamponi!

Annalisa e il duetto con Gianni Morandi

Prosegue il tour di Annalisa nei palazzetti italiani, con il tutto esaurito. Ieri la cantante di Savona è salita sul palco dell’Unipol Arena di Bologna, dove ha intrattenuto il suo pubblico in uno show curato nei minimi dettagli. E non è mancato qualche imprevisto divertente e una sorpresa graditissima dai presenti. L’artista infatti ha deciso di coinvolgere sul palco Gianni Morandi, che ha poi ringraziato sui suoi canali social.

LEGGI ANCHE: Angelina Mango fa sold out a Milano! Al suo concerto c’è anche Marco Mengoni (VIDEO)

Tra Annalisa e il suo collega c’è una grande stima e affetto reciproco e quale modo migliore di omaggiare la carriera di Morandi se non con un duetto? Per questo la cantante ha pensato di coinvolgerlo nell’interpretazione di un brano storico della discografia del nostro Gianni: Banane e lamponi!

A introdurre la canzone è stata proprio Annalisa, mentre Gianni Morandi è comparso poco dopo sul palco, accolto dal boato del pubblico. I due si sono molto divertiti e i fan della padrona di casa della serata hanno cantato a squarciagola insieme a loro. Tutti con i telefonini in mano, pronti a immortalare il momento, non si sono lasciati sfuggire questo duetto imperdibile!

Sul finire poi Gianni Morandi ha scherzato su con un “Signorina Scarrone”, per poi ringraziarla per averlo invitato. Insomma il cantautore ha tanto apprezzato il gesto di Annalisa di averlo con sé in questa tappa del tour, peraltro nella città del cuore dell’artista di Monghidoro (tifosissimo del Bologna).

Ci sono davvero molti video della serata e noi vi riproponiamo questo, ripreso da TikTok….

Quello con Gianni Morandi non è il primo duetto che Annalisa ha proposto durante questo tour. La cantante infatti l’abbiamo già vista esibirsi di recente, tra i tanti, con Emma Marrone, Antonio Diodato, Gigi D’Alessio e non solo!

Nel mentre c’è grande attesa non solo per i prossimi appuntamenti, ma anche perché Annalisa molto presto (qui tutti i dettagli) dovrebbe essere presente a una puntata del GialappaShow e fare l’incontro con la sua imitatrice Brenda Lodigiani. Sarà curioso scoprire cosa succederà!