Anticipazioni Endless Love 28 marzo: Kemal prende le distanze da Nihan, Emir porta avanti il suo piano

Andrea Sanna | 28 Marzo 2024

Endless Love

Cosa sappiamo della trama di Endless Love? Ecco le anticipazioni di Endless Love della puntata di oggi 28 marzo 2024. Tutto sulle puntate della serie turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato.

Anticipazioni Endless Love 28 marzo

A seguito della puntata del 27 marzo (QUI PER RECUPERARE LA TRAMA),cosa vedremo nel nuovo episodio della serie turca di Canale 5? La puntata di oggi di Endless Love secondo le anticipazioni turche del 28 marzo ci rivela che Kemal dopo l’intervista raggiunge Nihan nel suo studio. Qui parlano di Emir e dell’incontro avuto in ufficio precedentemente.

L’uomo le dice di aver racconto al rivale di aver parlato con lei del murale da dipingere in azienda. Per questo le annuncia anche l’intenzione di stare lontani per un po’ ed evitare di complicare la situazione. Ma in quel momento qualcuno bussa alla porta… Chi sarà?

Intanto Emir fa la sua mossa: assume Tarik per stabilire un contatto con Zeynep ed esercitare maggiore potere su Kemal e l’intera famiglia.

Le anticipazioni di Endless Love del 28 marzo informano ancora che Onder dopo la rivelazione di Emir sul filmati in possesso di persone misteriose, circa l’omicidio commesso da Ozan, ha sospetti. Pensa infatti che il genero in realtà non abbia mai cancellato quei filmati e vuole tenerli in pugno.

Nel mentre Zeynep accetta di uscire con Ozan e risponde di nascosto al telefono mentre si trova insieme a Sahin. Quest’ultimo è da tanto tempo innamorato di lei e dichiara apertamente di voler ufficializzare la loro relazione quanto prima. Cosa succederà ora?

Quando va in onda Endless Love

Vi state domandando quando va in onda la serie turca Endless Love oggi 28 marzo su Canale 5. Di seguito tutte le info utili.

Chi segue con affetto il serial può guardare le puntate dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:10 con un episodio. Il sabato invece l’orario è dalle 14:30 alle 16:30.

Quante puntate sono di Endless Love

Le anticipazioni turche (con traduzione italiana) di Endless Love ci riferiscono anche quante sono in totale le puntate? Quante stagioni ha Kara Sevda? Sappiamo con esattezza che la serie turca ha in tutto due stagioni con 35 e 34 episodi ciascuna.

In Italia peraltro la messa in onda è differente rispetto alla Turchia, dunque ci saranno più puntate, poiché (rispetto a come avvenuto in origine) hanno una durata di 25-35 minuti circa.

Dove vederlo in TV e streaming

Scoperte tutte le anticipazioni delle puntate di Endless Love, vediamo insieme dove vedere Kara Sevda (Endless Love) in streaming in italiano.

In Italia tutte le puntate sono in onda su Canale 5, ma si possono seguire anche su Mediaset Infinity, sito o app in base alle vostre esigenze.

E proprio con Mediaset Infinity si può seguire Endless Love in diretta, ma si può anche recuperare la puntata in un secondo momento. La piattaforma dispone di tutti gli episodi, con la trama della serie turca.

Volete sapere come finisce Endless Love? Seguiteci ancora per altre anticipazioni. Alla prossima!