Ecco la prima performance di Esibizionista a Che Tempo Che Fa e il tutorial della coreografia del brano di Annalisa, che sta spopolando sui social e piattaforme musicali.

Annalisa presenta “Esibizionista” a Che Tempo Che Fa

È uscito appena da due giorni il nuovo album di Annalisa, “Ma io sono fuoco”, ed è già un successo! L’amata cantante oltre a essere in giro per l’Italia con il firmacopie e l’incontro con i fan, ieri ha raggiunto Che Tempo Che Fa per un’intervista con Fabio Fazio.

C’era grande attesa per l’arrivo di Annalisa, che ha ripagato con un’esibizione davvero incredibile! L’artista ligure ha riproposto non solo Piazza San Marco, singolo uscito in duetto con Marco Mengoni, ma ha poi spaziato con Maschio, altra hit incredibile. Poi per la prima volta ha presentato Esibizionista. Un brano dalle sonorità anni ’80, ispirato a Rettore e a quel periodo musicale. Vede la firma della stessa Scarrone, di Davide Simonetta e Paolo Antonacci. Proprio Simonetta ha anche curato anche la produzione del brano.

La performance strepitosa di Annalisa è diventata virale in pochi istanti e gli utenti si sono detti soddisfatti e felici della scelta di portare sul palco questi tre brani nello specifico. Una scelta, che, peraltro, non è sembrata affatto casuale!

Il tutorial del brano

Infatti, non solo l’esibizione del nuovo brano. Perché sempre Annalisa ha caricato un video sui social in cui ha voluto condividere con i propri fan e utenti anche la coreografia di “Esibizionista”. Insieme nel filmato in questione anche i ballerini.

Il contenuto social caricato dalla cantante in poche ore è schizzato tra i trend del momento, raccogliendo like, commenti e condivisioni. E ora ovviamente ci si attende che altri replichino la coreografia…

Una vera e propria hit! Un brano che coinvolge e che è già un tormentone (nonostante l’estate sia già conclusa). E voi l’avete imparata?