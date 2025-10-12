Manuel Aspidi, ex allievo di Amici, ha annunciato sui social il suo matrimonio con il compagno Gianluca. I due hanno firmato la richiesta congiunta per l’unione civile e condiviso il momento con grande emozione. Il post ha commosso fan e colleghi.

L’ex di Amici Manuel Aspidi si sposa

Una bellissima notizia ha scaldato il cuore dei fan di Amici di Maria De Filippi. Manuel Aspidi, ex allievo dell’edizione 2006 del talent show, ha annunciato ufficialmente sui social che presto convolerà a nozze con il compagno Gianluca.

Il cantante toscano, oggi 36enne, si era distinto nella sesta edizione di Amici per la sua voce potente e la sua sensibilità artistica, arrivando quinto nella categoria canto. Da allora non ha mai smesso di lavorare nel mondo della musica e della televisione, partecipando anche a programmi come Ogni Mattina su TV8, dove aveva fatto il suo coming out in diretta, parlando con emozione della libertà di essere se stesso.

La relazione tra l’ex allievo di Amici e Gianluca è stata resa pubblica nel 2023, attraverso teneri scatti e momenti di quotidianità condivisi con i fan. In uno di quei post, aveva ironizzato così:

“Tra un anno esatto ci sposiamo! Sembra lontanissimo, ma considerando che per ora abbiamo scelto solo la data e la location… direi che il tempo volerà.”

Oggi quel sogno è diventato realtà. Manuel ha annunciato con un post su Instagram che hanno firmato la richiesta congiunta per l’unione civile:

“L’amore è amore. E oggi il nostro fa un passo in più verso il giorno del nostro sì. Con emozione e gratitudine, abbiamo firmato la richiesta congiunta per la nostra unione civile. È solo un foglio… ma racchiude scelte, promesse, sogni e tanto amore. Inizia ufficialmente il conto alla rovescia.”

Il post dell’ex protagonista di Amici è stato sommerso da messaggi di congratulazioni e affetto da parte dei fan, degli ex compagni di scuola e di molti volti noti. Una storia d’amore sincera, costruita lontano dai riflettori.

Il giorno del “sì” si avvicina, e Manuel Aspidi continua a emozionare, anche al di fuori del palco. Da Novella2000.it e Novella 2000 i migliori auguri a Manuel e al suo compagno.