Nicolò Figini | 2 Luglio 2023

Il costo dell’abito da sposa di Annalisa

Come ormai sappiamo, dopo tanti rumor nelle settimane precedenti, Annalisa ha celebrato il suo matrimonio. Non il giorno che tutti credevano, ma il 29 giugno 2023. In questa data, infatti, si è sposata con il compagno Francesco Muglia presso la Basilica di San Francesco ad Assisi.

Il 1° luglio, poi, ha celebrato un’altra volta le nozze ma con rito civile davanti agli ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo. E in questa occasione la coppia è stata anche immortalata dai paparazzi mentre si scambia il primo bacio. Ieri, inoltre, sul suo profilo Instagram la cantante ha pubblicato le foto del proprio abito da sposa e ha scritto:

“Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate.

La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore. 29/6/2023”.

Ma vi siete chiesti quanto costa e di che marca è l’abito di Annalisa? Stando al tag messo da lei sul profilo social sappiamo che è di Dolce e Gabbana. Si tratta di un mini dress total white di pizzo con manica lunga leggermente a sbuffo. Le decorazioni sono delle perline Swarovski di fiori sul corpetto e la cintura di brillantini. Per quanto riguarda le scarpe, invece, ha optato per dei décolleté bianchi con tacco a spillo e plateau.

Il prezzo, stando al sito Contre Ataque girerebbe intorno ai 7mila euro. Cosa ne pensate? A voi piace? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.