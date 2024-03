NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Marzo 2024

Oggi esce su tutte le piattaforme digitali la versione francese di Sinceramente. Tuttavia nel brano, in collaborazione con Olivia Stone, Annalisa non canta nemmeno una parola in francese.

Annalisa pubblica la versione francese di Sinceramente

Dopo un 2023 ricco di soddisfazioni e dopo i recenti traguardi delle ultime settimane, Annalisa ha deciso di non fermarsi e di puntare al mercato europeo. Solo poche settimane fa, in occasione della conferenza stampa al Festival di Sanremo 2024, la Scarrone ha infatti rivelato che a breve sarebbe arrivata la versione spagnola di Sinceramente, attesissima da tutto il pubblico. A oggi tuttavia il brano non è ancora stato rilasciato, ma senza dubbio a breve potrebbero arrivare grosse sorprese per tutti i fan. Ieri intanto un annuncio ha attirato l’attenzione del web.

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi infatti ha comunicato l’uscita di Sinceramente versione francese, in collaborazione con Olivia Stone. Oggi il pezzo è stato pubblicato su tutte le piattaforme digitali, segno dunque che l’artista si prepara a conquistare l’Europa. In queste ore così c’è stato grande entusiasmo da parte del pubblico. Tuttavia all’arrivo della canzone un dettaglio non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

In Sinceramente versione francese Annalisa non canta nemmeno mezza parola in francese, nonostante in molti pensassero che l’artista fosse pronta a cimentarsi con un’altra lingua. A eseguire le parti non italiane è infatti proprio Olivia Stone, che arricchisce e dà nuova vita al brano.

Nonostante la Scarrone abbia deciso di non cantare in francese senza dubbio questo brano aiuterà la cantante a scalare le classifiche europee. Nel mentre l’artista sta anche preparando il suo nuovo tour, che nei mesi a venire la porterà in giro per tutta Italia, toccando per la prima volta diversi palasport e anche l’Arena di Verona, dove si terranno due attesissimi concerti evento.