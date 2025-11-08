Annalisa in una recente intervista ha risposto agli hater che la accusano di mostrare troppo il corpo, critiche spesso sollevate anche ad altre sue colleghe. La cantante ha parlato di libertà e della frustrazione che si riversa sui social: “Le cattiverie hanno peso zero per me”.

La risposta di Annalisa agli hater

Da qualche anno a questa parte, in maniera sempre più netta, il corpo delle artiste donne continua a essere osservato, giudicato con commenti spesso vergognosi ed eccessivi più di quanto capiti ai colleghi uomini. Ne sanno qualcosa artiste italiane come Elodie, Annalisa e non solo. A scatenare queste critiche basta un body aderente o un vestito corto ed ecco che l’ondata di odio spropositato si diffonde a macchia d’olio.

Peraltro a infastidire maggiormente una parte di pubblico è quando una cantante, partita con un’immagine diversa e più “candida”. Poi magari decide di osare cambiando stile e giocando con la propria femminilità. Proprio Annalisa, ospite nell’ultima puntata di Say Waaad, ha risposto in maniera molto diretta e con lucidità a chi la accusa di “fare successo solo perché mostra il corpo”.

Per questo Annalisa ha detto la sua a riguardo: “Come reagisco quando sento o leggo che mostro le gambe e tutto il resto? Ti dico la verità: io penso che quelli che scrivono quella roba là manco sanno che cosa stanno commentando. Perché a me mi dicono cose senza senso. A volte leggo ‘questa è sempre in mutande’ e magari invece sono con la maglia lupetto.”

Con la sua consueta calma, Annalisa ha continuato: “Non so se guardano o no, però vedo che c’è tanta frustrazione. Una cosa che è sicuramente vera è che la gente sui social è tanto cattiva. Ma secondo me non è cattiva con la testa, è cattiva a caso. E onestamente ha ancora meno senso, però io non gli do peso: tutte queste cattiverie hanno peso zero per me.”

Le parole della cantante di Maschio dovrebbero far riflettere molti e aprire così anche un interessante dibattito Perché quando a mostrarsi è un uomo, viene considerato audace? Mentre invece quando lo fa una donna, diventa automaticamente “provocante” ed eccessiva?

Annalisa nel suo discorso ha ribadito che la libertà di esprimersi — anche attraverso il corpo — è parte del suo percorso artistico e umano e non poteva che rispondere nel modo migliore!

