La forza di una donna anticipazioni puntate dal 10 al 15 novembre
Le anticipazioni dettagliate de La forza di una donna
Qui nel dettaglio tutte le anticipazioni delle puntate dal 10 al 15 novembre de La forza di una donna: cosa succederà episodio dopo episodio.
Anticipazioni La forza di una donna 10 novembre
Piril rompe finalmente il silenzio e rivela a Sarp una verità sconvolgente: è stato Munir a informarla del piano di rapimento di Bahar, Nisan e Doruk orchestrato dagli uomini di Nezir.
Intanto, per Azmi arriva il momento più duro. Il boss Nezir gli impone una prova di fedeltà terribile: se vuole salvarsi la vita, dovrà uccidere suo fratello Munir.
L’uomo è sconvolto ma sa che disobbedire significherebbe la morte.