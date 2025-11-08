Qui nel dettaglio tutte le anticipazioni delle puntate dal 10 al 15 novembre de La forza di una donna: cosa succederà episodio dopo episodio.

Anticipazioni La forza di una donna 10 novembre

Piril rompe finalmente il silenzio e rivela a Sarp una verità sconvolgente: è stato Munir a informarla del piano di rapimento di Bahar, Nisan e Doruk orchestrato dagli uomini di Nezir.

Intanto, per Azmi arriva il momento più duro. Il boss Nezir gli impone una prova di fedeltà terribile: se vuole salvarsi la vita, dovrà uccidere suo fratello Munir.

L’uomo è sconvolto ma sa che disobbedire significherebbe la morte.