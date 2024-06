NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Giugno 2024

Annalisa

Domani si terrà il tanto atteso Roma Pride e madrina dell’evento sarà nientemeno che Annalisa. La sua Sinceramente inoltre sarà l’inno della manifestazione e in queste ore così la cantante ha detto la sua in merito.

Annalisa madrina del Roma Pride

Sono ormai mesi che Annalisa è diventata una vera icona della musica italiana. Le sue ultime hit infatti hanno scalato le classifiche e hanno raggiunto un traguardo dietro l’altro, al punto che tutti i singoli del disco E poi siamo finiti nel vortice sono stati certificati almeno una volta Platino. Domani intanto la Scarrone avrà il privilegio di essere la madrina del Roma Pride e proprio la sua Sinceramente sarà l’inno della manifestazione. La parata arcobaleno si svolgerà per le vie della Capitale e di certo l’ex allieva di Amici è pronta a cantare e a scatenarsi con tutti i presenti. In queste ore intanto la cantante ha detto la sua sul suo arrivo al Pride e, come riporta Adnkronos, ha dichiarato:

“Sono molto orgogliosa ed emozionata di essere qui oggi, molto fiera della strada che prendono le canzoni e in questo caso di quella che hanno preso alcune delle mie come ‘Sinceramente’, specialmente oggi e domani. Pensare di cantarla è un’emozione grande”.

E ancora Annalisa, parlando del tema della libertà, ha aggiunto:

“Il tema della libertà lo sento tantissimo, lo vivo molto e da cantautrice sento l’esigenza di andare ancora a parlarne e a rimarcarne il concetto. L’ho fatto istintivamente con il mio ultimo progetto: da ‘Bellissima’ a ‘Sinceramente’, sono partita dalla libertà di mostrarsi perdenti senza paura, la libertà di amare chi si vuole, di essere completamente sereni nel vivere questo tipo di libertà, la libertà di prendere uno spazio per sé, di non amare nessuno, di essere pronti. In generale la libertà di essere come ti senti di essere, senza paura”.