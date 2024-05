Arena allagata, Arena fortunata! Annalisa torna a Verona e neanche il nubifragio la ferma (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Maggio 2024

Annalisa

Nonostante la copiosa pioggia, Annalisa non si è fermata e si è presa per la seconda volta l’Arena di Verona nel giro di pochi giorni!

Sotto una pioggia scrosciante, Annalisa ieri sera ha dato spettacolo all’Arena di Verona! Nonostante il maltempo, infatti, la cantante ha proseguito con il suo spettacolo, fino all’ultima nota.

Nemmeno la pioggia ferma Annalisa

Mentre gran parte dell’attenzione è concentrata sui protagonisti di Amici 23 e sulla vittoria di Sarah Toscano, ieri all’Arena di Verona Annalisa ha replicato il suo concerto con un tutto esaurito. Dopo l’ottimo debutto il 14 maggio con tanti ospiti, la cantante di Savona (che è stata anche ospite al compleanno di Laura Pausini nei giorni scorsi) è tornata sul palco e ha incantato… sotto la pioggia!

In città proprio durante il live si è abbattuto un copioso nubifragio che sembrava poter mettere a rischio la serata. Ma così non è stato e non aveva fatto i conti con la cantante. Temeraria, infatti, Annalisa ha continuato a cantare sotto una pioggia scrosciante! E anche il suo pubblico è rimasto tutto lì e c’è chi ha ripreso alcuni momenti del concerto.

Uno spettacolo come pochi, che ha fatto il giro del web e portato molti utenti a commentare la scelta dell’artista di non fermarsi, nonostante il maltempo. Potrebbe risultare una scelta scontata, ma non lo è di certo. Tutt’altro! Delle volte, infatti, per il medesimo motivo abbiamo visto degli eventi annullati o interrotti in corso d’opera. C’è da precisare infatti che la pioggia può provocare anche delle problematiche con la parte suono e audio (e non solo). Ma Annalisa è stata davvero impeccabile! E il video qui sotto ne è la prova….

Che dire nonostante la pioggia incessante è stata Fantastica Stupenda Meravigliosa Semplicemente Lei ❤️#Annalisa #TuttiInArena pic.twitter.com/BEf3D3oScb — brokenparadise 🌪️ (@daily__nali) May 20, 2024

E come potete ben vedere e come vi abbiamo già raccontato tutto il pubblico di Annalisa è rimasto lì per lei. Peraltro come mostrato da queste immagini anche i ballerini hanno portato in scena le coreografie preparate per ogni esibizione. Il che ha reso ancor più suggestivo il concerto di ieri sera, in una cornice perfetta come quella dell’Arena di Verona.