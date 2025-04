Quanto ha vinto nella puntata di mercoledì 16 aprile 2025 di Affari Tuoi Chiara, concorrente della Lombardia? Scopriamolo insieme

Ecco quanto hanno vinto

Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi stasera, nella puntata di mercoledì 16 aprile? Continua l’appuntamento dell’access prime time condotto da Stefano De Martino, che anche nella giornata di ieri ha tenuto incollati davanti alla tv più di 6 milioni e 200 mila persone, corrispondenti al 30% di share.

A scendere in pacco è Chiara, pacchista della Lombardia che vive e lavora a Brescia nel settore del turismo. Papà Aldo napoletano (al suo fianco durante il gioco), mamma siciliana e fidanzato toscano, che sposerà il prossimo luglio. Per le il pacco con il numero 14.

Ma come è andata la partita di Chiara e, soprattutto, quanto hanno vinto ad Affari Tuoi questa sera mercoledì 16 aprile? Nel corso della prima tornata la pacchista ha aperto i primi sei pacchi, con cifre contrastanti. Tra i premi blu sono usciti 20, 100 e 500 euro ma tra i rossi sono usciti 10.000, 30.000 e 200.000 euro.

La prima offerta del Dottore è stata del valore di 35.000 euro, che Chiara ha rifiutato e rispedito al mittente. Nel corso del secondo giro sono stati aperti altre tre pacchi. Partenza decisamente non fortunata, con l’uscita del pacco di 100.000 euro e subito dopo quella da 300.000 euro. Il giro sventurato si è concluso con l’uscita del premio da 5.000 euro.

Quanto ha vinto Chiara?

Seconda chiamata dal Dottore. L’offerta è chiaramente scesa a 10.000 euro ma anche in questo caso Chiara ha deciso di “tritare” l’assegno e proseguire con la gara. La terza manche è composta dall’apertura di sei pacchi diversi. E anche in questo caso, purtroppo per Chiara, non è iniziata nel migliore dei modi: subito fuori i 20.000 euro.

Dopo un rito propiziatorio di Stefano con tanto di palo santo le cose sono migliorate con tiri fortunati che hanno eliminato i premi da 0 euro e un piatto di pizzoccheri. La quarta giocata però ha fatto fuori il premio più alto rimasto in gara, quello da 75.000 euro. La manche si è raddrizzata nel finale con l’uscita dei 5 euro e 75 euro.

Alla cornetta c’è per la terza volta il Dottore quando in gioco sono rimasti solo cinque pacchi. Per Chiara di Affari Tuoi c’è una nuova offerta, ancora del valore di 10.000 euro. “Abbiamo ancora due rossi. Ringrazio il Dottore, ma rifiuto e vado avanti“, è la risposta decisa della pacchista.

Un unico tiro per Chiara che sceglie la Toscana, la regione di origine del suo futuro marito. La scelta si è rivelata vincente, visto che all’interno del pacco c’era solo 1 euro. La partita è di nuovo in pareggio e arriva una nuova chiamata del Dottore, che questa volta propone un cambio.

“Ci sono due numeri tra questi che mi piacciono molto – ammette Chiara – l’11 e il 17“. La pacchista decide di cambiare il suo pacco 14 con il 17, ascoltando il consiglio della nonna del futuro marito. Chiara decide di aprire immediatamente il pacco appena cambiato che, purtroppo, conteneva il premio da 50.000 euro. L’ultimo pacco chiamato conteneva invece 200 euro.

Affari Tuoi

Se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi nella puntata del 16 aprile abbiamo la risposta per voi. Nel rush finale arrivano i pacchi da 50 e da 15.000 euro. E ancora una volta dal Dottore arriva la proposta del Cambio. Anche stavolta Chiara accetta il cambio e decide di abbandonare il pacco 17 per prendersi l’11.

La scelta questa volta si è rivelata azzeccata: Chiara vince 15.000 euro nella puntata di Affari Tuoi del 16 aprile 2025!