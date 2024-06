Ballando con le Stelle, Milly Carlucci fa un grosso spoiler sul cast della nuova edizione

Spettacolo

Andrea Sanna | 2 Giugno 2024

Ballando con le stelle

Ancora mancano diversi mesi, ma Milly Carlucci sta lavorando già da ora alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Oggi la conduttrice ha fatto un grosso spoiler sul cast del noto programma TV.

Ballando con le Stelle, lo spoiler di Milly Carlucci

Mentre molti programmi stanno volgendo al termine e alcuni di essi li rivedremo nella prossima stagione televisiva, Milly Carlucci è già al lavoro per la nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Tra smentite di partecipazione e dicerie sui papabili protagonisti, uno spoiler ce l’ha offerto quest’oggi Milly Carlucci. La conduttrice è stata ospite di Da noi… a ruota libera, trasmissione di Francesca Fialdini. Qui tra una chiacchiera e un’altra ha rivelato qualcosa a proposito di Ballando con le Stelle e, più nello specifico del cast.

Nel dettaglio Milly Carlucci ha fatto sapere infatti che ci saranno due importanti ingressi per quel che riguarda i ballerini professionisti. Nuovi arrivi e forze fresche per il programma. Si tratta di Nikita Perotti e Sophia Berto, che hanno vinto Ballando con te. Due ballerini di talento e molto interessanti, che ci regaleranno certamente delle grandi emozioni. Dalla prossima edizione di Ballando con le Stelle, però, avranno la possibilità di aiutare i vip nelle coreografie. Hanno colpito da riuscire ad aggiudicarsi un ruolo importante come quello di insegnanti.

Ma non solo, perché sempre a proposito di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha detto anche:

«Non so se per Pierpaolo Spollon ci sarà la possibilità di essere a Ballando perché è molto impegnato nella sua carriera. Harry e Meghan direi che non sono molto accessibili al momento. Maryl Streep sarebbe bellissimo averla come “ballerina per una notte”, lei è una donna incredibile. Io non posso dire più nulla perché è molto presto adesso, però, c’è qualcosa che bolle in pentola».

Sebbene manchino tanti mesi, sembra proprio che Milly Carlucci abbia già le idee molto chiare!