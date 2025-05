In queste ore Annalisa è finalmente tornata sulle scene musicali con il suo nuovo singolo Maschio, che sta già conquistando tutto il pubblico.

Annalisa rilascia il singolo Maschio

La pausa di Annalisa è ufficialmente finita. Dopo un 2024 straordinario e ricco di successi, lo scorso settembre la cantante aveva deciso di fermarsi momentaneamente per ricaricare le energie e per iniziare a lavorare a nuova musica. Poche settimane dopo però la Scarrone ha annunciato il primo capitolo del suo nuovo percorso artistico e ha così svelato le date del suo prossimo tour di palasport, che inizierà ufficialmente in autunno. I biglietti per questi attesi live stanno già andando a ruba e di certo ancora una volta ne vedremo di belle. Ma le sorprese non sono finite qui.

Alcune ore fa, con un post sui social, l’artista ligure ha anche comunicato il suo ritorno sulle scene musicali, annunciando il nuovo singolo, intitolato Maschio. Per l’occasione l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha sfoggiato un outfit del tutto inedito, vestendo per l’appunto i panni di un uomo, destando grande curiosità.

Oggi dunque esce ufficialmente il nuovo singolo di Annalisa, Maschio, che è già una vera hit. Il brano, scritto dalla stessa Scarrone insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, ha sonorità moderne ed elettroniche, unite al mondo anni ’70 e ’80. In merito al pezzo la cantante afferma: “Maschio è come una nube, una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, si invertono, si dissolvono e si ricompongono. Un luogo della mente in cui riesco ad immaginare di essere ciò che non sono. Mi osservo come dall’esterno ad interpretare quel ruolo e mi compiaccio nel prendere possesso di un nuovo corpo. Mi diverto, mi allargo. Quanto differente può essere, la stessa azione, la stessa frase, lo stesso pensiero, nei panni di un lui? Che sogno, essere lui”.

Senza dubbio Maschio sta già facendo cantare e ballare tutti quanti e ancora una volta dunque la Scarrone ha fatto centro.