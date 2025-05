Dopo gli spoiler degli ultimi giorni, poco fa Annalisa ha annunciato il suo nuovo attesissimo singolo, intitolato Maschio. Ecco quando esce la canzone.

Arriva il nuovo singolo di Annalisa

Il 2024 è stato un anno importantissimo per Annalisa. Dopo il successo straordinario del disco E poi siamo finiti nel vortice, la cantante è tornata in gara al Festival di Sanremo con Sinceramente e ancora una volta ha conquistato il cuore del pubblico. Il brano è infatti diventato una hit e ha scalato non solo le classifiche italiane, ma anche quelle europee. In particolare in Spagna la Scarrone ha raggiunto traguardi incredibili, al punto che il pezzo sanremese è stato anche tradotto in spagnolo.

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è in seguito partita per il suo primo tour di palasport, per poi tenere due concerti evento all’Arena di Verona. Dopo aver dominato anche l’estate con Storie Brevi, in collaborazione con Tananai, l’artista ligure ha deciso di fermarsi per qualche mese, per ricaricare le energie e lavorare a nuova musica. Adesso però la pausa è finita e la cantante sta finalmente per tornare.

LEGGI ANCHE: X Factor 2025, è Giorgia la conduttrice della nuova edizione

Dopo gli spoiler seminati sui social in questi giorni, poco fa Annalisa ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo, intitolato Maschio. Ma quando esce la canzone? La Scarrone ha risposto anche a questo. Il brano verrà rilasciato su tutte le piattaforme digitali giovedì 8 maggio. Per l’occasione la cantante si è mostrata con un look del tutto inedito, vestendo i panni proprio di un uomo. Lo scatto naturalmente sta già facendo il giro del web e non sono mancati i primi commenti entusiasti del pubblico.

La Scarrone dunque sta ufficialmente per tornare. Il singolo Maschio anticipa infatti il prossimo album di inediti, che vedrà la luce prossimamente. In autunno partirà invece il nuovo tour di palasport, già attesissimo dai fan.