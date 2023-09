Sanremo

Andrea Sanna | 26 Settembre 2023

A Sanremo tornerà Annalisa?

I fan la acclamano al Festival di Sanremo 2024 nel ruolo di co-conduttrice accanto ad Amadeus o in gara tra i Big. Ma cosa penserà Annalisa di tutto questo? La cantante ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, in cui ha spiegato come vede entrambe le ipotesi portate avanti dal web, che sognano di vederla calcare un palco di tale portata.

“Sanremo è una grande opportunità, ma ci vuole la canzone giusta”, così ha risposto Annalisa quando le è stato chiesto cosa pensa del Festival della Canzone Italiana. Né un “no” né un “sì”, crede però serva un pezzo congruo per potersi presentare tra i partecipanti e riuscire quindi ad arrivare al pubblico.

Peraltro Annalisa non è nemmeno nuova alla manifestazione canora e ha preso parte non solo da concorrente, ma anche da ospite. Quindi conosce perfettamente cosa significa fare il Festival da protagonista.

A quel punto Giusy Cascio, che ha realizzato l’intervista ad Annalisa, le ha posto una domanda ancor più diretta. Se Amadeus avanzasse l’ipotesi di averla come conduttrice cosa farebbe? L’artista ha fatto presente che lei fa la cantante, ma in altre vesti potrebbe comunque essere curioso e lo troverebbe divertente. Queste le sue parole precise: “Il mio mestiere è la musica, ma in altre vesti potrei anche divertirmi”.

Le affermazioni di Annalisa, sebbene non siano state confermate o smentite, hanno comunque acceso una piccola speranza tra i suoi sostenitori che si augurano di rivederla nuovamente a Sanremo.

In ogni caso la cantante ha dei progetti importanti da mandare avanti. Annalisa infatti ha vissuto un’estate incredibile grazie alle hit portate al successo e ai riconoscimenti ricevuti. Ora è in rotazione radiofonica con il singolo “Ragazza sola” e il 29 settembre è prevista l’uscita del suo disco “E poi siamo finiti nel vortice”. Ma non solo!

Questo perché Annalisa è attesissima anche nei palazzetti nel 2024. Eventi che toccheranno diverse città italiane, da Firenze a Milano, per passare a Bari, Napoli, Padova e Roma! E chissà non possa esserci anche spazio per il Festival di Sanremo…