Sanremo 2024, Amadeus fa uno spoiler sulle canzoni dei Big

Sanremo

Vincenzo Chianese | 16 Settembre 2023

Sanremo 2024

Amadeus sulle canzoni di Sanremo 2024

Mancano ormai ancora diversi mesi alla partenza di Sanremo 2024, ma senza dubbio tanta è la voglia del pubblico di scoprire cosa accadrà. Anche quest’anno, per la quinta volta di fila, alla conduzione e alla direzione artistica ci sarà Amadeus, che tuttavia ha già annunciato che quella di quest’anno sarà la sua ultima edizione. In rete nel mentre sono partite le prime indiscrezioni su chi prenderà il posto del presentatore, tuttavia al momento è ancora troppo presto per poter sapere ciò che accadrà, nonostante i numerosi gossip. Amadeus nel mentre sta già lavorando senza sosta al prossimo Festival della canzone italiana e in queste settimane ha iniziato ad ascoltare le canzoni ricevute dai Big.

Ieri sera nel mentre il conduttore è salito sul palco dei Tim Music Awards, dove ha ricevuto un premio speciale FIMI per il successo dei suoi quattro Festival. Ma non solo. Amadeus infatti ha anche fatto uno spoiler sulle canzoni dei Big di Sanremo 2024, e in merito ha affermato:

“Cominciano ad arrivare le canzoni dei Big di Sanremo 2024, le sto ascoltando. Vi posso solo dire che sono fortissime. Non vediamo l’ora”.

Cosa accadrà dunque e chi ci sarà tra i Big del Festival di Sanremo 2024? Mentre attendiamo di scoprirlo, solo pochi giorni fa Amadeus, nel corso di un’intervista a Il Corriere della Sera, ha annunciato che quest’anno le canzoni candidate per la kermesse musicale potrebbero arrivare a 400! Queste le sue dichiarazioni in merito: “Posso prevedere una presenza notevole. L’anno scorso ho ascoltato 300 brani, quest’anno penso arriveremo a 400. La selezione e la scelta delle canzoni è forse la cosa che mi piace di più. Ovviamente ho già dei pensieri, delle idee, a volte mi sveglio alle tre di notte per segnarmi uno spunto da sviluppare”.