Anne Hathaway arriva a Roma

In queste ore ad arrivare a Roma in occasione della sfilata di Valentino è stata Anne Hathaway. L’amata attrice ha così preso parte a questo importante evento, dove ha incontrato la nostra Laura Pausini. Lo scatto delle due artiste ha naturalmente fatto il giro del web, e in queste ore i fan sono corsi alla ricerca della protagonista de Il Diavolo Veste Prada. Poche ore fa così un gruppo di persone ha incontrato Anne, che si è fermata a chiacchierare con coloro che la stavano aspettando. Tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

A causa dei numerosi impegni, la Hathaway non si è potuta fermare con i fan per fare foto e per firmare autografi. Per questo motivo, per non scontentare nessuno dei presenti, l’attrice ha deciso di non scattare selfie. Ciò nonostante Anne è rimasta qualche minuto in compagnia delle persone che erano lì per lei. Ma non solo.

Nel breve tempo che Anne Hathaway è rimasta con i suoi fan ha anche parlato in italiano, e naturalmente il filmato ha fatto il giro del web. Tuttavia l’accaduto ha diviso il web. Alcuni utenti infatti hanno mal interpretato il gesto dell’attrice ed è subito scattato il paragone con quanto accaduto alcuni giorni fa con Alessandra Amoroso, quando la cantante ha negato un’autografo a una fan, non avendo il tempo di accontentare le richieste di tutti i presenti.

Immagina farti dire calma amore da Anne Hathaway pic.twitter.com/wrqkIM2UZi — Tommaso (@partommi) July 10, 2022

Ciò nonostante la maggior parte del web ha trovato la Hathaway disponibile con il suo pubblico e i più hanno capito le intenzioni dell’attrice. Non è chiaro tuttavia per quanto tempo Anne resterà nel nostro paese e se dopo Roma l’attrice girerà altre città italiane o se invece farò rientro a casa.

