Cosa è successo a Cinecittà

C’è stato un bliz da parte della Guardia di finanza negli studi cinematografici di Cinecittà a Roma: i dettagli.

Guardia di finanza negli studi di Cinecittà

A Cinecittà, presso gli uffici degli studi cinematografici c’è stato un bliz da parte della Guardia di finanza, che ha avuto accesso per poter acquisire la documentazione nell’ambito di un’indagine che, come ripreso da Rai News, “legata ai finanziamenti pubblici destinati alla produzione di film”.

Tale attività investigativa, riguarda in modo particolare il cosiddetto “sistema dei tax credit cinematografici”. Si tratta di uno degli strumenti principali con cui viene sostenuta l’industria audiovisiva del nostro Paese da parte dello Stato.

I primi dettagli sull’intervento della Guardia di finanza

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme gialle si è occupato di questo intervento, che ha “eseguito un ordine di esibizione di documenti”, presso gli uffici di Cinecittà, uno dei luoghi simbolo dell’industria cinematografica del BelPaese.

Come si apprende dalla fonte, gli investigatori sono entrati in possesso di atti e materiale amministrativo, utile alle verifiche sull’utilizzo dei alcuni contributi pubblici, destinati poi a delle produzioni cinematografiche.

L’indagine a Cinecittà

Pare che l’inchiesta riguardi il meccanismo dei tax credit per il cinema. Si tratta di un sistema di agevolazione fiscale che dà modo alle produzioni di poter ottenere incentivi economici per realizzare opere cinematografiche e audiovisive.

Lo strumento è stato introdotto per poter sostenere il settore, così da favorire la realizzazione non solo di film ma anche di serie TV in Italia, con l’intento di attirare persino produzioni internazionali.

Tali verifiche a Cinecittà intendono controllare non solo la correttezza della richiesta di agevolazione, tutte la documentazione presentata dalle produzioni, ma anche l’utilizzo effettivo dei fondi pubblici.

Peraltro pare non sia la priva volta che vengano acquisiti documenti dagli stessi uffici di Cinecittà. Già in passato infatti si erano recati per raccogliere altra documentazione relativa ai finanziamenti pubblici per la concessione di alcuni film.

Come riportato da Rai News: “L’indagine prosegue con l’analisi degli atti acquisiti dagli investigatori del nucleo specializzato nelle indagini economico-finanziarie”.

