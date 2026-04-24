Il settore della medicina estetica sta affrontando una sfida cruciale: mentre milioni di persone investono in trattamenti cosmetici esterni, la scienza rivela che l’invecchiamento precoce ha origine principalmente da processi interni invisibili. Lo stress ossidativo, considerato una delle principali cause dell’invecchiamento accelerato, è associato a patologie diffuse come ipertensione, obesità, celiachia e diabete, creando un circolo vizioso che danneggia le cellule dall’interno e si manifesta visibilmente sulla pelle e nell’aspetto generale delle persone. La comunità scientifica sta convergendo su un dato: l’accorciamento dei telomeri, marcatore fondamentale dell’invecchiamento cellulare, viene accelerato dallo stress ossidativo attraverso i suoi effetti sulla telomerasi, l’enzima responsabile del mantenimento della lunghezza di queste strutture protettive del DNA. Questo processo, che avviene a livello microscopico, ha conseguenze macroscopiche sull’aspetto e sulla salute delle persone, rendendo necessario un ripensamento radicale degli approcci anti-aging tradizionali.

Stress ossidativo, come combatterlo con i nuovi protocolli del Centro Medico Forma Sana

La dott.ssa Alessandra Patti, medico estetico e direttore sanitario del Centro Medico Forma Sana, insieme al dott. Pietro Carlomagno, medico estetico e co-founder della struttura, evidenziano come «una delle cause più profonde e spesso invisibili dell’invecchiamento non sia semplicemente il passare del tempo, ma uno stato persistente di stress interno e infiammazione a livello cellulare». Questa prospettiva rivoluzionaria sta guidando lo sviluppo di nuovi protocolli medici che intervengono dall’interno per ridurre lo stress biologico e l’infiammazione.

Il paradosso dell’esercizio fisico eccessivo aggiunge ulteriore complessità al quadro: mentre l’attività fisica moderata è benefica, un allenamento troppo intenso può aumentare i radicali liberi e lo stress ossidativo, superando le normali difese dell’organismo e predisponendo a condizioni come invecchiamento precoce, ictus e Alzheimer. Questo dato sottolinea l’importanza di un approccio equilibrato e personalizzato alla salute e al benessere.

Lo stress non resta confinato a una dimensione interna, ma diventa visibile all’esterno, accelerando i segni dell’invecchiamento e rendendo la persona più affaticata e meno luminosa» spiega la dott.ssa Patti, che propone il concetto innovativo di detox estetico come intervento sistemico piuttosto che superficiale. Questo approccio mira a ridurre lo stress cellulare attraverso protocolli medici specifici, ottenendo miglioramenti visibili e duraturi nell’aspetto delle persone. L’impatto sociale di queste scoperte è significativo. In una società dove l’aspetto fisico influenza opportunità professionali e relazioni personali, comprendere e trattare le cause profonde dell’invecchiamento precoce diventa una questione di salute pubblica.

La riduzione dello stress ossidativo non solo migliora l’aspetto estetico ma contribuisce alla prevenzione di malattie croniche, riducendo potenzialmente i costi sanitari e migliorando la qualità della vita di milioni di persone. «Parlare di qualità della pelle limitandosi a creme o trattamenti esterni è riduttivo» afferma il dott. Carlomagno, «perché una parte determinante dipende dalle condizioni interne dell’organismo». Le prospettive future del mercato anti-aging indicano una crescita esponenziale per i trattamenti basati sul controllo dello stress ossidativo.