Un mercato da 2,15 miliardi di euro e in continua crescita: ecco come risponde Narciso Parrucchieri alla richiesta con protocolli esclusivi e la linea specializzata.

Il mercato italiano del capello biondo nasconde una verità scomoda: solo l’1 per cento della popolazione italiana possiede naturalmente questa colorazione, concentrata principalmente nelle regioni centrali del Paese. Una percentuale irrisoria se confrontata con i Paesi nordici, dove il 13% delle persone ha capelli rossi e il biondo naturale è significativamente più diffuso. Eppure, l’industria italiana della cura dei capelli, valutata 1,87 miliardi di dollari nel 2026 e destinata a raggiungere i 2,15 miliardi entro il 2030, prospera proprio su questo desiderio di trasformazione.

SOS biondo, i protocolli esclusivi e la linea specializzata di Narciso Parrucchieri

Lorenzo Chiaro, co-fondatore con Eleonora Picci e Silvia Morandini di Narciso Parrucchieri, in provincia di Firenze, ci spiega la realtà del settore: «Le bionde naturali in Italia sono pochissime, solo le bambine. Il biondo chiaro in Italia è rarissimo. Noi italiane cerchiamo di imitare quei biondi nordici, quindi più è naturale, più è fatto bene nell’essere anche molto chiaro». Una dichiarazione che svela come il mercato italiano del biondo sia sostanzialmente “costruito”, basato su decolorazioni e trattamenti chimici che richiedono manutenzione costante. Il problema principale che affligge chi sceglie di diventare bionda è il famigerato “ingiallimento” dei capelli.

«È un processo naturale del capello decolorato e quello è difficile farglielo capire alla cliente che ha bisogno comunque di un mantenimento» continua Picci. «La cosa più difficile è far capire che loro pensano: me lo faccio oggi biondo, è bello, fra tre mesi deve essere uguale. Purtroppo il capello decolorato non funziona così».

Questa problematica ha spinto molti saloni specializzati a sviluppare protocolli specifici e prodotti dedicati. Chiaro e le sue socie hanno creato una linea chiamata SOS biondo composta da shampoo, maschera e olio, specificamente formulata per chi «ama il biondo freddo, quindi non giallo». Un approccio che riflette una tendenza più ampia del mercato: la specializzazione in nicchie specifiche per rispondere a esigenze sempre più tecniche. L’impatto sociale di questo fenomeno è significativo. Oltre il 40 per cento delle donne italiane desidera capelli più corposi, una percentuale che sale al 66 per cento in Spagna, secondo ricerche di settore. Ma il desiderio di diventare bionde spesso inizia molto presto: «Vengono dai 20 anni» conferma Morandini. «Il parrucchiere è proprio forse uno dei primi a sapere di un cambio vita, vengono proprio prima di iniziare. Si accompagnano nei periodi più belli delle loro vite».

La gestione di questa domanda ha portato alcuni operatori a rivoluzionare il proprio approccio al business. Narciso Parrucchieri, nato sette anni fa dall’iniziativa dei tre giovani professionisti, ha implementato un sistema di protocolli rigidi che include consulenze obbligatorie e acconti per gli appuntamenti. «È stato forse il lavoro più grande che abbiamo fatto» racconta Chiaro. «Inizialmente, quando apri un’attività, non lo fai da imprenditore, lo fai da parrucchiere. La passione ti muove, sei un artista, ma poi ti rendi conto che per far funzionare quella parte devi studiare tutto il resto». Le prospettive future del mercato italiano del biondo appaiono in aumento, sostenute da un forte tasso di crescita.