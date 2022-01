Anticipazioni Amici 21, strage di allievi: ben 4 eliminati

Tre cantanti e un ballerino eliminati ad Amici 21

Oggi pomeriggio c’è stata una nuova registrazione di Amici 21 per le cui anticipazioni ringraziamo il sito Quello che tutti vogliono sapere e la pagina Amici news. Prima di raccontarvi tutto ne dettaglio, vi riportiamo che c’è stata una vera e propria strage di allievi. Infatti ci sono state ben 4 eliminazioni! Andiamo per ordine.

Iniziamo da Rudy Zerbi che aveva in bilico la sua allieva Elena e anche la nuova arrivata (in prova) Paily. Dopo un’attenta valutazione durata tutta la settimana, ha deciso di eliminare entrambe poiché non è rimasto per niente convinto dalle due. Ha invece fatto entrare un nuovo cantante, Calma, facendolo anche esibire.

Un’altra eliminazione di canto che ha scioccato molti è quella di Nicol. Rudy Zerbi ha proposto di fare una media di tutte le classifiche fatte fino a questo momento ed eliminare chi è ultimo. La sua allieva è risultata tale e così ha dovuto lasciare la scuola.

Andiamo all’ultimo eliminato che è uno dei ballerini. Nel daytime andato in onda oggi, venerdì 14 gennaio, abbiamo visto Raimondo Todaro fare una proposta. Il professore di ballo, dopo aver assegnato nei giorni scorsi la coreografia sui tacchi fatta da Christian anche a Cristiano, allievo della Celentano, ha preso un’altra decisione. Ha comunicato ai ragazzi di fare una sfida tra loro due. A quanto pare la maestra ha accettato, poiché tale sfida è stata svolta. A giudicare è stato chiamato Garrison che ha fatto vincere Christian. Il ballerino della Celentano è quindi dovuto tornare a casa.

Pià tardi vi daremo tutte le altre anticipazioni di questa registrazione di Amici 21.

