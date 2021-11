Anticipazioni Amici 21 ottava puntata, uno degli allievi ha una cotta per Giulia Stabile

Le prime anticipaziini sull’ottava puntata di Amici 21

Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Amici 21, l’ottava, e stanno uscendo le prime anticipazioni. In attesa di raccontarvi nel dettaglio quello che è successo, vi segnaliamo subito un piccolo aneddoto molto divertente che coinvolge Giulia Stabile.

Uno degli allievi di quest’anno, infatti, ha una cotta per la ballerima professionista. Proprio com’era accaduto a lei lo scorso anno con Sebastian, adesso è lei la protagonidta di questa “crush”, come si dice in gergo.

Nella puntata registrata oggi pomeriggio, infatti, Maria De Filippi ha dato dei bigliettini ai ragazzi in cui ognuno doveva scrivere una confessione in perfetto anonimato. Dopo questi bigliettini sono stati letti tutti ed è venuto fuori che un ballerino ha una cotta per Giulia. Di chi stiamo parlando? Di Mattia, allievo di latino-americano di Raimondo Todaro.

In realtà i più attenti tra il pubblico se ne erano già resi conto dalle prime puntate. Basta notare come Mattia guardia Giulia ogni volta che dimostra e anche gli scherzi che accadono in studio con Christian ogni volta che la professionista è lì. Gli sguardi degli altri allievi verso Mattia non sono certo passati inosservati. Inoltre, ultimamente, il ballerino commenta spesso i post sul profilo Instagram di Giulia.

Rimanete sintonizzati per sapere tutte le altre anticipazioni di questa puntata di Amici 21.

