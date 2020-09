Anticipazioni Daydreamer del 19 e 20 settembre: Can e Sanem di nuovo insieme

1 Anticipazioni Daydreamer del 19 e 20 settembre: prima puntata di sabato

Altri tre nuovi episodi di Daydreamer nei giorni 19 e 20 settembre e abbiamo quindi le anticipazioni. Nella prima puntata di sabato, Sanem è pronta per la presentazione del progetto alla serata della Compass Sport, ma Aylin cerca di sabotarla. Per fortuna, le capacità della protagonista di improvvisare le permettono di cavarsela e fare una presentazione perfetta raccontato l’idea su cui si fonda la campagna pubblicitaria.

Dopo questo, Aylin non si arrende e paga una cameriera per sporcare il vestito a Sanem, così si trova costretta ad andare in bagno e rimane chiusa dentro. Mentre tenta di scappare dalla finestra, non riuscendoci, arriva Can e riesce a liberarla. A questo punto i due si baciano. Così il Divit avverte tutti che deve andarsene e Ceyda ci rimane malissimo. In realtà riaccompagna Sanem a casa.

Contemporaneamente anche Emre, sempre più vicino a Leyla, decide di riaccompagnarla a casa e in questa occasione i due si baciano. Il problema è che Melahat vede sia Sanem che Leyla con i due uomini e tutto quello che succede. Il giorno dopo così corre da Mevkibe per raccontarle tutto quello che ha visto. E si diffonde il pettegolezzo.

Ecco cosa succede nel secondo episodio…