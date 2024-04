Anticipazioni Endless Love 10 aprile: Emir cerca di fare uno sgarbo a Kemal, ma...

NEWS

Andrea Sanna | 10 Aprile 2024

Endless Love

Puntate, trama e streaming. Tutto ciò che c’è da sapere sulle anticipazioni di Endless Love del 10 aprile.

Anticipazioni Endless Love 10 aprile

L’episodio del 9 aprile di Endless Love si è chiuso con un incidente nel cantiere, dove Kemal è intervenuto subito per prestare soccorso e luogo in cui si è verificato anche uno scontro con Emir. Quest’ultimo è stato rimproverano per la scarsa negligenza. Ma oggi cosa vedremo?

Le anticipazioni di Endless Love informano che Galip riconosce i meriti mostrati da Kemal in una situazione così delicata, ma ne sottolinea gli errori di Emir. Accusa suo figlio di essere troppo distratto da questioni personali, anziché concentrare le sue energie sul lavoro. Emir, intanto, non vuole saperne e ha già in mente un piano per vendicarsi e incastrare Kemal.

E poi? Dalle anticipazioni di Endless Love del 10 aprile sappiamo che la casa contesa tra Emir e Kemal appartiene a un’amica di Leyla, la quale fa pressioni affinché possa finire nelle mani del suo amico Kemal. Da parte di Leyla questo è un gesto di grande lealtà nei confronti di Kemal.

Intanto dopo la rottura con Sahin, Zeynep vive dei momenti difficili, anche perché è costantemente sotto controllo da parte del fratello Tarik. Lui la obbliga a sapere tutti i suoi spostamenti e inviare la posizione dal cellulare ogni due ore. Zeynep tenta di sfuggire a questo ostacolo, ma non a Ozan.

Il fratello di Nihan da giorni cerca di contattarla e dopo un consiglio di Emir ha pensato bene di presentarsi all’università per incontrarla.

Nel mentre Kemal inizia le pratiche per il trasloco. Come reagirà Emir? Per scoprirlo seguite le nostre anticipazioni di Endless Love.

Quando va in onda Endless Love

Endless Love quando e a che ora va in onda? Per rispondere al primo quesito sappiamo che viene trasmesso dal lunedì al sabato. Mentre invece per conoscere l’orario è necessario seguire questa tabella:

dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

il sabato dalle 14:30 alle 16:30.

Quante puntate sono di Endless Love

Andiamo oltre le anticipazioni di Endless Love e parliamo invece degli episodi. Per quanto riguarda le puntate totali di Endless Love, quante sono in tutto? Quante stagioni ha Kara Sevda, nome originale della serie?

Soffermandoci sulla trama originale, le puntate sono in tutto 35 episodi per la prima stagione e 34 per la seconda. Ma badate bene! Rispetto alla Turchia noi quotidianamente vediamo le puntate, con traduzione in italiano, che hanno in minutaggio di appena 25-35 minuti per ogni episodio. Diverso in Patria dove invece ogni puntata andava avanti per più di un’ora.

Dove vederlo in TV e streaming

Se tra le domande che vi state ponendo c’è anche quella di sapere dove vedere Kara Sevda (Endless Love) in streaming, abbiamo la risposta che fa per voi. Potete fare affidamento a Canale 5, se lo reputate più comodo, ma non solo.

Tutte le puntate di Endless Love si possono seguire in diretta o in un secondo momento su Mediaset Infinity, sia app o sito. Nella piattaforma potete recuperare la trama di Endless Love e guardare gli episodi come meglio preferite. Così potrete scoprire anche come finisce Endless Love.

Alla prossima con le anticipazioni di Endless Love!