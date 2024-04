Anticipazioni Endless Love 9 aprile: Kemal non dà ascolto all’amica Leyla

NEWS

Andrea Sanna | 9 Aprile 2024

Endless Love

Scopriamo insieme trama e anticipazioni di Endless Love per la puntata di oggi 9 aprile. Cosa succederà in questo nuovo appuntamento? Scopriamo insieme cosa ci riserverà!

Anticipazioni Endless Love 9 aprile

Con una trama avvincente, Endless Love sta appassionando i telespettatori di Canale 5 puntata dopo puntata. Ma cosa succede nell’appuntamento di oggi 9 aprile della serie turca?

Secondo le anticipazioni di Endless Love Leyla consiglia a Kemal di dimenticare Nihan per i vari attriti con Emir. Peccato però che Kemal non le dia ascolto e intente proteggere la ragazza dal suo rivale.

Finisce la punizione per Zeynep dopo giornate difficili, ora può tornare a svolgere le sue attività, tra cui il tirocinio all’asilo. Con sorpresa la giovane scopre che Emir ha fatto una donazione a suo nome per dei lavori di ristrutturazione del parco giochi della struttura.

Le anticipazioni di Endless Love di oggi 9 aprile proseguono con Zeynep che fa questa scoperta e, poco dopo, Nihan la avverte di stare lontana da Emir. Il tutto perché ha capito che l’uomo nutre dei sospetti circa la passata relazione tra lei e Kemal.

Dall’altra parte Sahin viene a conoscenza del corteggiamento di Ozan verso Zeynep. È convinto che la sorella di Kemal sia attratta da uno stile di vita più agiato e per tale motivo mette fine alla storia d’amore con la ragazza. Così Kemal raggiunge Nihan per informarla dell’accaduto e le chiede di suggerire a Ozan di stare lontano da Zeynep.

Infine secondo la trama e anticipazioni di Endless Love nel cantiere della Kozcuoglu Construction il crollo di un’impalcatura causa dei problemi, in particolare il ferimento di alcuni operai.

Per sapere cosa accadrà nella prossima puntata, vi invitiamo a seguire le nostre anticipazioni di Endless Love.

Quando va in onda Endless Love

Messe da parte le anticipazioni di Endless Love, facciamo presente che l’amata serie turca va in onda da lunedì al sabato su Canale 5. Ma quando e a che ora? Nel dettaglio:

dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

il sabato dalle 14:30 alle 16:30, tra Beautiful e Verissimo.

Quante puntate sono di Endless Love

Volete sapere quante puntate ci sono in totale della serie turca Endless Love? Ora che abbiamo scoperto le anticipazioni di Endless Love possiamo rispondere anche a questo quesito.

Gli episodi che in questo caso vantano la traduzione in italiano, sono suddivisi in 25-35 minuti circa. Rispetto quindi alla Turchia le puntate sono più corte e quindi pare chiaro ci saranno più appuntamenti.

Se invece volete sapere quante stagioni ha Kara Sevda? Soffermandoci sulla messa in onda turca sappiamo che sono due in totale, suddivise in 35 e 34 episodi ciascuna.

Dove vederlo in TV e streaming

Ma sappiamo dove vedere e seguire tutte le puntate di Kara Sevda (Endless Love) in streaming? Per seguire le puntate in italiano possiamo fare affidamento a Canale 5, che dal lunedì al sabato manda in onda tutti gli episodi.

Se preferite, però, potete usufruire anche di Mediaset Infinity, che sia app o sito. Grazie alla piattaforma potete seguire la trama di Endless Love passo passo, guardando tutte le puntate in diretta oppure recuperarle in un secondo momento.

I più si domandano: come finisce Endless Love? Seguite le nostre anticipazioni di Endless Love per scoprirlo!