Anticipazioni Endless Love puntata 25 marzo: le indagini di Emir portano a una scoperta inaspettata

Andrea Sanna | 25 Marzo 2024

Endless Love

La puntata di Endless Love torna oggi 25 marzo su Canale 5 e non mancano i colpi di scena. Vi starete chiedendo quali sono le anticipazioni di Endless Love. Ecco qui la risposta alle vostre domande…

Anticipazioni Endless Love oggi 25 marzo

Dopo la lunga puntata di sabato dov’è successo davvero di tutto (QUI per poter recuperare un riassunto di ciò che è accaduto), concentriamoci sulle anticipazioni di Endless Love di oggi 25 marzo! Cosa succederà? Ve lo sveliamo noi.

Per prima cosa dalle anticipazioni di Endless Love sappiamo che Tarik cerca di convincere suo padre a rimodernare il negozio. Durante la colazione i due si trovano a conversare di questo, ma Huseyin non sembra essere convinta e rifiuta i consigli di suo figlio. Kemal, a favore di Tarik, finisce per discutere con quest’ultimo. Proprio Tarik rimprovera Kemal di averlo lasciato solo, per occuparsi della famiglia, mentre lui si trovava in un’altra città, a Zouguldak per la precisione.

Le anticipazioni di Endless Love proseguono con Nihan che fa un tutto nel passato, apre la sua valigia dei ricordi felici con Kemal, mentre Emir continua a indagare sul suo rivale. L’uomo si trova a fare una clamorosa scoperta: l’anno in cui lui e Nihan si sono sposati, nemmeno a dirlo, Kemal ha lasciato Istanbul.

Emir non sembra credere alla casualità e questo lo convince a prendere ancor più nel mirino Kemal e controllarlo in modo più attento e serrato. Cosa ne verrà fuori?

Quando va in onda Endless Love?

Dopo aver scoperto le anticipazioni di Endless Love di oggi 25 marzo, è lecito chiedersi quando va in onda la serie turca.

Il serial nel corso della settimana va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10. In Italia ogni puntata ha una durata di 25-35 minuti l’una. Mentre invece il sabato Endless Love si inserisce tra Beautiful e Verissimo. L’orario? Per la precisione dalle 14:30 alle 16:30.

Non possiamo dirvi come finisce Endless Love al fine di non togliervi la sorpresa. Per questo è consigliato seguire tutte le puntate, sbirciare le anticipazioni che pubblichiamo tutti i giorni. Poi se proprio non resistite fate affidamento alla trama puntate turche (la serie ha due stagioni da 35 e 34 episodi l’una).

Dove vederlo in TV e streaming

Chiusa la parte legata alle anticipazioni di Endless Love e quando va in onda la serie turca, sappiamo anche dove vederlo? Con TV e streaming a portata di mano è semplicissimo.

Per tutte le puntata dal lunedì al sabato è possibile fare affidamento per prima cosa a Canale 5 negli orari sopra indicati. Ma non solo! Perché per vedere gli episodi in streaming e in italiano vi basta usufruire di Mediaset Infinity, sito o app.

Effettuato l’accesso o registrazione al sito, potrete vedere o rivedere tutte le puntate di Endless Love.

Attendiamo le prossime anticipazioni di Endless Love! Cosa accadrà ancora?