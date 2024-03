NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Marzo 2024

Grande Fratello

Sta per arrivare la finale del Grande Fratello e tutto è pronto per l’ultima puntata. Mentre attendiamo di scoprire chi vincerà, andiamo a vedere chi è il concorrente preferito della settimana.

L’ultimo preferito del Grande Fratello

Questa sera su Canale 5 va in onda l’attesissima finale del Grande Fratello, durante la quale scopriremo chi sarà a vincere quest’anno il reality show. Tanta è l’emozione per i concorrenti, che dopo più di 6 mesi stasera lasceranno la casa una volta per tutte. La diretta tuttavia inizierà con un importante verdetto. Attualmente infatti Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi sono al televoto per contendersi il titolo di sesto e ultimo finalista. Solo dopo aver saputo il risultato inizierà la finale vera e propria, durante la quale ne vedremo di belle.

Nell’attesa, anche questa settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro concorrente preferito della 28^ e ultima settimana del Grande Fratello. Ma cosa è accaduto e come hanno votato i nostri lettori questa volta? Andiamo a scoprire la classifica:

08 Greta Rossetti, con il 2% dei voti

07 Sergio D’Ottavi, con il 4% dei voti

06 Rosy Chin, con il 5% dei voti

05 Letizia Petris, con il 5% dei voti

04 Simona Tagli, con il 6% dei voti

03 Massimiliano Varrese, con il 6% dei voti

02 Perla Vatiero, con il 23% dei voti

01 Beatrice Luzzi, con il 49% dei voti

Dopo mesi e mesi in cima alla classifica Beatrice Luzzi si conferma essere per l’ultima volta la concorrente preferita del Grande Fratello. Ma cosa accadrà stasera dunque? Sarà proprio l’attrice a trionfare e a sbaragliare la concorrenza? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento con la finale a questa sera, come sempre alle 21.30 su Canale 5.