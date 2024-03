Anticipazioni Endless Love puntata 26 marzo: Nihan rivede Kemal

NEWS

Andrea Sanna | 26 Marzo 2024

Endless Love

Da alcune settimane ormai Mediaset ha deciso di mandare in onda una nuova serie TV turca, di nome Endless Love (Kara Sevda in lingua originale). Cosa succede oggi 26 marzo durante la puntata? Conosciamo insieme le anticipazioni di Endless Love.

Anticipazioni Endless Love 26 marzo

Cosa prevedono le anticipazioni di oggi di Endless Love? Intanto cliccando qui potete scoprire dove eravamo rimasti.

Nella puntata del 26 marzo in onda su Canale 5 non sembrano mancare i colpi di scena. Se non volete spoiler vi consigliamo di non proseguire alla lettura della trama della serie turca.

Nella puntata di oggi Onder chiede scusa a Kemal per il comportamento di Vildan, quando aveva una relazione con Nihan. In maniera velata suggerisce all’uomo di non avvicinarsi a sua figlia. Presto detto però! Poco più tardi infatti Nihan raggiunge proprio Kemal nel suo ufficio. Qui gli regala la valigetta dei ricordi, per poi dirgli di farne quel che vuole, se davvero l’ha dimenticata.

Le anticipazioni di Endless Love del 26 marzo proseguono con Emir che raggiunge l’ufficio di Kemal e trova, inaspettatamente Nihan. Kemal però giustifica la presenza di Nihan, dicendo di averle chiesto lui di dipingere un murales in azienda, ma lei ha respinto l’offerta.

A sorpresa Emir comunica a Kemal che il progetto si potrà realizzare secondo il “codice etico” di quest’ultimo. Intanto Tufan, braccio destro di Emir, si finge un cliente di passaggio e si palesa nel negozio di Huseyin e Tarik. Lo scopo è ricevere informazioni sulla famiglia.

Ed è qui, come riferiscono le anticipazioni di Endless Love, che Tarik scopre che sono arrivati dei rasoi di nuova generazione, tanto desiderati e regalati da Kemal.

Non mancano però i guai per la famiglia. Kemal infatti raggiunge il distretto di polizia per riprendere sua sorella, che a quanto pare è in stato di fermo. Scopre che si trvoava in auto con Ozan, il quale era alla guida dell’auto di Emir senza patente e documenti. Questo fa molto arrabbiare Kemal, convinto però ci sia lo zampino del suo rivale.

Qui arriva la confessione di Zeynep, che rivela come ha conosciuto Ozan e il perché fosse in auto con lui, fa riferimento all’iscrizione all’agenzia e Nihan che l’ha raccomandata al suo amico agente. La situazione viene chiarita e Ozan è libero.

Intanto Onder raggiunge Ozan in commissariato. Vildan chiede al marito perché non le abbia risposto al televoto e lui nasconde la verità. Queste dunque le anticipazioni odierne di Endless Love.

Quando va in onda Endless Love?

Dalle anticipazioni di Endless Love di oggi 26 marzo, passiamo invece a un altro tema interessante: quando va in onda la serie turca?

Il serial, già molto amato, va in onda in settimana dal lunedì al venerdì alle ore 14:10. In Italia tutte le puntate di Endless Love hanno una durata pari a 25-35 minuti ciascuna.

Il sabato, invece, Endless Love va in onda dalle 14:30 alle 16:30.

Notiamo che in molti si chiedono quale sia la trama di Endless Love e sono curiosi di scoprire come finisce. Non vi faremo spoiler, ma quel che vi consigliamo è di seguire sempre le anticipazioni.

Poi se proprio non riuscite a farne a meno potete sempre andare a ripescare la trama. Quante stagioni ha Kara Sevda? La serie turca ha due stagioni da 35 e 34 episodi l’una.

Dove vederlo in TV e streaming

Ora che conosciamo tutte le anticipazioni di Endless Love, concentriamoci invece su dove vedere Kara Sevda (Endless Love) in streaming in italiano. Le puntate in Italia vanno in onda non solo su Canale 5 negli orari indicati, ma si può usufruire anche di Mediaset Infinity, sito o app a seconda delle vostre preferenze.

Ricordate che utilizzando lo streaming con Mediaset Infinity è possibile non solo vedere Endless Love in diretta ma anche andare a ripescare tutte le puntate quando ritenete necessario. Questo vi permetterà quindi di rimettervi in pari con la trama della serie turca.

Alla prossima con tutte le anticipazioni di Endless Love!