Vi state chiedendo che cos’è successo e quali sono le anticipazioni dello Speciale di Amici 24 le cui registrazioni sono avvenute il 28 maggio 2025? Ecco che cosa sappiamo.

Le anticipazioni di Amici 24

Nonostante il talent di Maria De Filippi sia terminato poche settimane fa co la vittoria di Daniele, le registrazioni non si fermano e domenica andrà in onda una puntata molto attesa. I finalisti sono tornati in studio per salutare ancora una volta il pubblico attraverso esibizioni e molte sorprese.

LEGGI ANCHE: Perché oggi 29 maggio Uomini e Donne non va in onda

Ma che cos’è successo nello Speciale di Amici 24, registrato il 28 maggio 2025, in base alle anticipazioni riportate anche da SuperGuidaTV? Come conduttrice d’eccezione vedremo Elena D’Amario, la quale introdurrà i cantanti e i ballerini che si sono esibiti nella fase finale della trasmissione.

Grazie agli spoiler sappiamo che Daniele ballerà una coreografia sulle note di Give Me Love. Si tratta della stessa che stava preparando prima dell’infortunio e che ha portato una volta guarito. TrigNo, inoltre, risponderà ad alcune domande spiegando in che modo è riuscito ad arrivare al pubblico:

“A casa è arrivata la mia personalità che a volte divide. So che a tante persone sono stato antipatico, poi hanno imparato a conoscermi. Anch’io ho imparato a conoscere questo posto“.

Ma quale sarà l’ordine di esibizione dello Speciale di Amici 24 secondo le anticipazioni? Scopriamolo insieme.

Scaletta e ordine d’uscita

I più curiosi, coloro che vogliono sapere proprio tutto per godersi al meglio la puntata del talent, probabilmente vorranno conoscere anche la scaletta dello Speciale di Amici 24. Ecco l’ordine di uscita rivelato dalle anticipazioni:

Francesco balla sulle note di Work Song

balla sulle note di Work Song Antonia canta Romantica

canta Romantica Alessia balla Faith

balla Faith TrigNO canta Maledetta Milano

canta Maledetta Milano Daniele balla Give Me Love

A questo punto ci sarà un momento di pausa e i finalisti hanno fatto vedere degli oggetti che sono stati regalati loro. Francesco ha mostrato la foto insieme al suo cane, Antonia una nuvola, Alessia una pizza, TrigNO uno specchio e Daniele una piccola coppa. Poi la scaletta è proseguita come segue, sempre in base alle anticipazioni dello Speciale di Amici 24:

Francesco balla sulle note del brano La casa in riva al mare

balla sulle note del brano La casa in riva al mare Antonia

Alessia balla su A Strong Volition

balla su A Strong Volition TrigNO canta Non l’hai mica capito

canta Non l’hai mica capito Daniele balla su OMG

balla su OMG Francesco balla su Who Wants to Live Forever

balla su Who Wants to Live Forever Antonia canta Relax

canta Relax Alessia balla una coreografia con dei ventagli rossi

balla una coreografia con dei ventagli rossi TrigNO canta D’amore non si muore

canta D’amore non si muore Daniele balla una coreografia sui tacchi

Questo è tutto per quanto riguarda le anticipazioni dello Speciale di Amici 24 registrato il 28 maggio 2025 e che andrà in onda domenica 1 giugno 2025.