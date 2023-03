Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma: “Voleva leccarmi le dita dei piedi”

NEWS

Debora Parigi | 6 Marzo 2023

Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne sull’esterna hot di Gemma Galgani

Questo pomeriggio c’è stata una registrazione di Uomini e donne e la pagina instagram di Lorenzo Pugnaloni ci ha dato tutte le anticipazioni. Prima di raccontarvi tutto nel dettaglio quello che è successo sia nel Trono Classico che in quello Over, vi diamo un dettaglio che riguarda Gemma Galgani.

La puntata è iniziata proprio con lei che, come sappiamo, sta frequentando il cavaliere Silvio, il quale si è detto sempre molto interessato alla dama. Lei, invece, è interessata sì ma sta ancora cercando di studiarlo bene e capire se le piace davvero. Anche perché più volte ha avuto da ridire su alcuni suoi modi di fare e di parlare.

Insomma, i due al centro dello studio di Uomini e donne, hanno detto di essersi visti varie volte in queste settimane. Ma Gemma ha lamentato una cosa di Silvio. In pratica lui ha linguaggio troppo colorito a livello sessuale. Ma non finisce qui, perché ha raccontato anche altro.

La dama e il cavaliere, infatti, tra le varie uscite hanno fatto anche un’esterna in spa. E la Galgani ha raccontato in studio che lui “voleva leccarle le ascelle” e “succhiarle le dita dei piedi”. Questa cosa ha fatto partire la discussione al centro dello studio. Comunque a quanto pare i due continuano la conoscenza.

Continuate a seguirci perché tra poco vi daremo tutte le restanti anticipazioni della registrazione di oggi di Uomini e donne.