Anticipazioni Uomini e Donne: niente da fare, Federico non sceglie neanche stavolta

Debora Parigi | 6 Marzo 2023

Uomini e donne

Anticipazioni Uomini e donne

Tornano oggi le registrazioni di Uomini e donne e quindi anche le consuete anticipazioni grazie alla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni. La puntata è iniziata con il Trono Over e con Gemma Galgani. Come vi abbiamo raccontato nel dettaglio, la dama continua la sua conoscenza con il cavaliere Silvio. Si sono visti molte volte in queste settimane e un’esterna è stata anche hot. Sono stati in spa e lui le ha detto che “voleva leccarle le ascelle” e “succhiarle le dita dei piedi”. Questo ha fatto partire la discussione al centro dello studio.

Roberta, invece, è uscita con un ragazzo, ma non le è piaciuto. Dopo hanno fatto sedere Riccardo di fronte a lei e hanno mandato un video della fine della scorsa puntata. Qui si vede i due che hanno parlato e lui ha fatto il provolone. In studio Riccardo ha detto che sarebbe disposto a riprovarci, ma lei ha detto di no.

Roberta ha inoltre avuto un’accesa lite con la tronista Nicole. In pratica alla fine del blocco dedicato alla dama, Maria De Filippi le ha chiesto con chi volesse ballare. E lei ha fatto capire che voleva ballare con Andrea, il corteggiatore di Nicole al quale si era già dichiarata alcune settimane fa. Lui ha comunque risposto di no.

Desdemona, invece, è uscita con Giuseppe e ha detto che stasera sarebbe uscita anche con Ivan. Ha detto che con Giuseppe ha un blocco, ma ha ammesso che dipende da lei per via della sofferenza che ha avuto in una relazione passata. Tra loro e Armando c’è stata una discussione.

Vediamo il Trono Classico…