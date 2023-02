Michela Vittoria Brambilla: appuntamento a Milano per animali e ambiente

NEWS

Redazione | 3 Febbraio 2023

Dalle 14 di domani sabato 7 febbraio in via Trasimeno a Milano, appuntamento con Michela Vittoria Brambilla e la sua ultima iniziativa per animali e ambiente

L’On. Michela Vittoria Brambilla, da sempre in prima linea sul tema ambiente e animali, dà appuntamento domani sabato 7 febbraio in Via Trasimeno a Milano dalle ore 14, per un’importante iniziativa benefica.

Si tratta di un progetto voluto dalla collaborazione della Lega italiana e di Lidl Italia, e che consiste nella distribuzione di ben sette tonnellate di crocchette per cani e gatti in difficoltà.

Un incontro solidale verso gli amici a quattro zampe, per i quali tanto l’Onorevole quanto l’azienda della grande distribuzione convogliano periodicamente i propri sforzi.

È noto che Michela Vittoria Brambilla si spende quotidianamente in progetti dello stesso tenore, sensibilizzando sia in modo diretto, sul campo, sia facendo capolino sul piccolo schermo con la trasmissione Dalla parte degli animali che ormai da anni conduce con successo su Rete 4. Lidl fa lo stesso, destinando ogni anno oltre centomila pasti agli animali più sfortunati.

Per gli amanti dei propri amici pelosi ma anche chi si batte per le questioni ambientali, dunque, un appuntamento da non perdere.