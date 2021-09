Una dama tira uno schiaffo ad un cavaliere: Maria De Filippi prende una decisione (ANTICIPAZIONI)

Anticipazioni Uomini e donne trono over

Si è svolta domenica 26 settembre una nuova registrazione di Uomini e donne e sono uscite alcune anticipazioni molto interessanti. Per prima cosa, come vi abbiamo raccontato, Maria De Filippi ha cacciato il tronista Joele. Il motivo? Aver cercato di tenersi in contatto fuori dal programma con una corteggiatrice. Inoltre Andrea Nicole ha dato il primo bacio del suo percorso. Il corteggiatore a cui lo ha dato è Ciprian. E per il trono over quali sono le anticipazioni? Grazie al sito Il Vicolo delle News abbiamo succulente informazioni.

Dobbiamo dire che questa registrazione di Uomini e donne è stata davvero movimentata. Infatti in una delle parti dedicata al Trono Over c’è stato uno scontro accesissimo tanto che è volato uno schiaffo. Il cavaliere Graziano sta frequentando una dama, ma in studio è scoppiato il litigio a causa del racconto da parte di lui. Ha riferito che sono usciti insieme e lei ad un certo punto si è voluto spogliare per poi lasciargli un ricordo: le sue mutandine in macchina.

Ma non finisce qui perché Graziano, per dimostrare che era tutto vero, ha detto che avrebbe fatto vedere le foto a Gianni Sperti. A quel punto la signora si è alzata e ha tirato al cavaliere uno schiaffo in pieno volto.

Questa scena (intendiamo quella dello schiaffo) non andrà in onda. Proprio Maria De Filippi ha detto che la scena sarebbe stata tagliata in fase di montaggio. È già successo altre volte che qualche donna avesse tirato uno schiaffo a uno degli uomini e che la scena fosse stata tagliata.

A parte questo, sempre parlando del trono over, le anticipazioni di Uomini e donne dicono che Ida sta continuando la sua frequentazione con Marcello. Al classico, invece, Matteo è uscito con una ragazza che si chiama Noemi, mentre Maria non era presente in studio. Roberta è uscita con Samuele e l’esterna è stata molto tranquilla.

